《鍾之日記》騰訊績後捱沽，港股高位調整

《鍾之日記》３月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲議息後宣布利率不變，維持預計今年將減息兩次合共半厘，帶動隔晚美股造好。港股

業績期見回吐獲利情緒，多隻放榜藍籌股均見下跌，恒指連升４日累漲１３０８點後，今日高位

調整，全日收報２４２１９，跌５５１點或２﹒２％，惟１０天線（２４０６９點）已升破兩萬

四關，為港股防守整數關口帶來支持。全日主板成交近２９４９億元。



＊滬指連跌兩日，交投淡成交續縮＊



滬深股市今日略顯沉悶，滬綜指收跌０﹒５１％，兩連跌，報３４０８﹒９５點，深成指軟

０﹒９１％，創業板指挫１％。兩市成交持續縮量，全天交易額僅１﹒４４萬億元人民幣，較上

個交易日再減２％。保險板塊領跌，全日挫逾３％，另白酒、家電等跌幅居前；海洋經濟、軍工

股升幅靠前。



分析師稱人行上周曾強調「擇機降準降息」，市場對政策預期較高。但當前指數缺乏驅動行

情的主導力量，兩市成交額持續縮量，交投熱情有所減弱，預計以區間震盪的結構性行情為主。

等待後續各地方進一步落實提振消費政策，關注具體政策落地的時點及力度。



人行今日公布的３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期持穩，１年期和５年期以上利率

分別維持在３﹒１０％和３﹒６０％不變，連續第五個月持穩。市場人士認為，鑑於七天逆回購

政策利率未動，且在銀行負債成本仍然居高的環境下，單獨下調ＬＰＲ的時機並不具備。



＊騰訊業績勝預期，股價倒跌３﹒８％＊



騰訊（００７００）公布，截至２０２４年１２月３１日止第四季純利５１３﹒２４億元人

民幣，按年升９０％；每股基本盈利５﹒５９７元人民幣。非國際財務報告準則計，經調整純利

為５５３﹒１２億元人民幣，升３０％，勝預期。期內收入１７２４﹒４６億元人民幣，按年升

１１％，亦好於預期。



集團全年純利１９４０﹒７３億元人民幣，按年升６８﹒４％；每股基本盈利２０﹒９３８

元人民幣，派發末期息４﹒５元。經調整全年純利２２２７億元人民幣，按年升４１％，勝預期

。收入６６０２﹒５７億元人民幣，升８﹒４％，亦好於預期。騰訊計劃今年至少回購價值

８００億元人幣的股份。



總裁劉熾平表示，自去年下半年ＡＩ發展加速，集團加大對ＡＩ芯片的投入，去年第四季整

體資本開支按年、按季均呈倍數增長。今年將繼續加大ＡＩ投入，預計全年資本開支佔收入比重

為低雙位數。



多家大行唱好。摩根士丹利表示，騰訊料可受惠ＡＩ投資帶來的回報，加上可持續廣告收入

增長、企業（２Ｂ）客戶需求以及消費者市場（２Ｃ）客戶端應用變現，並致力於資本回報和利

潤率提升等，為其首選股份，將目標價由５５０元上調１４﹒５％至６３０元，重申「買入」評

級。大和也發表報告，指騰訊業績稍好過預期，加上ＡＩ產品變現，料收入有望受惠，故上調目

標價１８﹒６％至６７０元。滙豐環球研究亦上調騰訊目標價３﹒３％，由６１０元升至６３０

元，維持「買入」評級，認為投入ＡＩ有助長遠增長。



不過，騰訊回購額度縮水，市場又擔心研發ＡＩ成本上升會為集團帶來負擔，騰訊股價受壓

，全天跌３﹒８％，收報５１９﹒５元。



＊平保業績遜預期，增派息仍插５％＊



中國平安（０２３１８）昨晚發布２０２４年度業績報，全年歸母淨利潤１２６６﹒０７億

元（人民幣．下同），同比大增４７﹒８％，壽險及健康險業務新業務價值增近２９％至４００

億元，但兩者均低於預期。雖然末期股息增８％至１﹒６２元，且於績後仍獲多家券商唱好，但

港股股價仍跌逾５％，收報４９﹒３港元。



此外，中國平安的支柱業務，即壽險及健康險業務，營運利潤微跌。２０２４年中國平安壽

險及健康險業務實現營運利潤９６０﹒２２億元，較上一年度下滑３﹒８％。２０２４年壽險及

健康險業務營運ＲＯＥ為２５﹒７％，較上一年度下滑４﹒５個百分點。



保險業務之外，中國平安的銀行板塊、資管板塊及金融科技業務依然承壓。２０２４年，平

安銀行實現淨利潤４４５﹒０８億元，同比略有下滑；資管板塊虧損１１１﹒１４億元；金融賦

能業務的營運利潤由上一年度的２９﹒８億元收縮至３﹒４９億元。



在今日業績會上，高管回應股價下滑稱，目前平安的股價被低估，有上升空間，對未來業績

持續穩健增長有信心，相信平安的股價遲早會反映出價值。



中金認為對於平安集團來說艱難時刻可能已經過去，看好公司後續盈利和持續穩健分紅能力

，重申推薦。摩根大通發表研報指，中國平安每股股息為２﹒５５元超出該行及市場預期，而充

足資本將支撐每股股息增長，但目前對公司盈利前景並不過度樂觀。其現時估值便宜，預計折讓

會逐步消失，故上調其Ｈ股及Ａ股評級，由「中性」升至「增持」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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