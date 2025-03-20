《Ａ股焦點》平保Ａ跌３％，去年淨利增４８％，分紅連增１３年

《經濟通通訊社２０日專訊》首份Ａ股上市險企年報出爐。中國平安（滬：６０１３１８）

昨日（１９日）晚間發布２０２４年度業績報，２０２４年營業收入１０２８９﹒２５億元（人

民幣．下同），同比增長１２﹒６％；歸母淨利潤１２６６﹒０７億元，同比大幅增長

４７﹒８％。



與此同時，中國平安分紅總額連續１３年保持增長，擬派發２０２４年末期股息每股現金

１﹒６２元，派發全年股息每股現金２﹒５５元，同比增長５％，現金分紅比例３７﹒９％。



不過，中國平安股價未受提振，Ａ股低開低走，現跌２﹒９４％，報５２﹒４８元；Ｈ股跌

逾４％。



值得注意的是，中國平安的支柱業務，即壽險及健康險業務，營運利潤微跌。２０２４年中

國平安壽險及健康險業務實現營運利潤９６０﹒２２億元，較上一年度下滑３﹒８％。２０２４

年壽險及健康險業務營運ＲＯＥ為２５﹒７％，較上一年度下滑４﹒５個百分點。



保險業務之外，中國平安的銀行板塊、資管板塊及金融科技業務依然承壓。２０２４年，平

安銀行實現淨利潤４４５﹒０８億元，同比略有下滑。資管業務依然負累，２０２３年這一板塊

虧損近２００億元，２０２４年資管板塊虧損１１１﹒１４億元。２０２４年，金融賦能業務的

營運利潤由上一年度的２９﹒８億元收縮至３﹒４９億元。（ｊｑ）

