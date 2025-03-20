【大國博弈】美國擬對中國船舶徵入港費，煤炭農產品出口將受阻

《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普計劃通過對停靠美國港口的

中國船隻徵收巨額費用來振興本地造船業，這將導致美國煤炭庫存激增，並加劇農業市場的不確

定性。



據悉，特朗普正起草一項行政命令，根據美國貿易代表的提議，對中國製造的船舶或包括中

國製造船舶在內的船隊停靠美國港口，收取最高１５０萬美元的費用。美國主要出口商和運輸供

應商認為，這些潛在的港口費用限制了出口農產品、能源、礦產等所需的船隻數量。



有美國能源企業上周致函商務部長盧特尼克，指由於擬議收取巨額港口費，部分船東已經拒

絕為未來的美國煤炭運輸提供報價，有機會導致美國煤炭出口在６０日內停止，新收費亦可能令

成本增加３５％，使其在全球市場上失去競爭力。



美國石油協會（ＡＰＩ）在３月１０日提交給美國貿易代表的評論中表示，擬議收費還可能

使美國更難出口其他能源產品，如石油、液化天然氣和精煉燃料。



美國貿易代表處就提議，尋求將國內出口轉用美國貨船，但目前懸掛美國旗的貨船不到

２００艘。美國農場局聯合會表示，美國農民已經受到來自中國、墨西哥和加拿大的報復性關稅

打擊，現在又陷入了中國船舶收費之爭的夾擊。大宗農產品出口商每年可能因這些費用而額外增

加３﹒７２億至９﹒３０億美元的運輸成本。（ｒｙ）

