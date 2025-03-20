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AH股新聞

20/03/2025 08:39

【大國博弈】美國擬對中國船舶徵入港費，煤炭農產品出口將受阻

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普計劃通過對停靠美國港口的
中國船隻徵收巨額費用來振興本地造船業，這將導致美國煤炭庫存激增，並加劇農業市場的不確
定性。
　
　　據悉，特朗普正起草一項行政命令，根據美國貿易代表的提議，對中國製造的船舶或包括中
國製造船舶在內的船隊停靠美國港口，收取最高１５０萬美元的費用。美國主要出口商和運輸供
應商認為，這些潛在的港口費用限制了出口農產品、能源、礦產等所需的船隻數量。
　
　　有美國能源企業上周致函商務部長盧特尼克，指由於擬議收取巨額港口費，部分船東已經拒
絕為未來的美國煤炭運輸提供報價，有機會導致美國煤炭出口在６０日內停止，新收費亦可能令
成本增加３５％，使其在全球市場上失去競爭力。
　
　　美國石油協會（ＡＰＩ）在３月１０日提交給美國貿易代表的評論中表示，擬議收費還可能
使美國更難出口其他能源產品，如石油、液化天然氣和精煉燃料。
　
　　美國貿易代表處就提議，尋求將國內出口轉用美國貨船，但目前懸掛美國旗的貨船不到
２００艘。美國農場局聯合會表示，美國農民已經受到來自中國、墨西哥和加拿大的報復性關稅
打擊，現在又陷入了中國船舶收費之爭的夾擊。大宗農產品出口商每年可能因這些費用而額外增
加３﹒７２億至９﹒３０億美元的運輸成本。（ｒｙ）

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