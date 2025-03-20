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AH股新聞

20/03/2025 11:23

《中國要聞》上海：加強海洋經濟股票價格指數產品化實施路徑研究

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上海市海洋局官微公布，上海將激發藍色活力，做強現代海洋
經濟。大力發展海洋新質生產力，提升海洋科技創新能力，打造現代海洋經濟創新發展高地。
　
　　具體來說，一是將完善現代海洋產業體系。加快推動傳統產業轉型升級，提升海洋先進製造
業和現代服務業能級。聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物醫藥、深遠海養殖等新興領域，
支持新質生產力發展，組織做好藍色債券、海洋中小企業及科技成果投融資路演，培育海洋經濟
新增長點。
　
　　二是謀劃海洋經濟創新示範２﹒０版。提升臨港新片區、長興島「兩核」發展能級和示範引
領。臨港新片區聚焦「海洋＋智能製造」，加快構建海洋產業全鏈綜合業態；長興島聚焦船海產
業，著力打造世界級現代化造船基地。
　
　　三是加強海洋經濟運行監測與評估。健全「海洋＋統計」工作機制，完善海洋經濟統計核算
制度。加強海洋經濟分析研判，推進海洋經濟總體趨勢預測、數字經濟與海洋產業融合發展機制
等研究。加強中國海洋經濟股票價格指數後續產品化實施路徑研究，探索金融支持海洋經濟發展
政策實踐。
　
　　同時，上海出台《上海市海洋產業發展規劃（２０２５－２０３５年）》《上海市海洋觀測
網規劃（２０２５－２０３５年）》，印發《關於推動上海海洋經濟高質量發展加快建設現代海
洋城市的實施意見》，科學制定和落實海洋經濟發展重點目標任務，打出有力有效政策組合拳。
（ｒｙ）

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