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AH股新聞

20/03/2025 11:24

《中國要聞》自然資源部：嚴格礦業權出讓權限管理，加強交易監測

　　《經濟通通訊社２０日專訊》自然資源部近日從三方面推動建立礦業權市場化交易長效機制
。一是規範礦業權出讓條件設置。全面推進礦業權競爭性出讓，嚴格控制協議出讓，保障各類經
營主體公平參與市場競爭。
　
　　在礦業權出讓中按照全國統一大市場建設的政策規定，制定礦業權出讓方案、出讓公告及相
關文件。制定《不當干預礦業權競爭性出讓交易行為防範事項清單》，嚴禁違規設置地方保護和
區域壁壘、妨礙經營主體依法平等參與礦業權競爭性出讓、限制礦產品在全國範圍內自由流動等
條件，以及其他妨礙礦業權市場化交易的隱性壁壘。
　
　　二是嚴格礦業權出讓權限管理。各級自然資源主管部門應嚴格按照規定權限做好礦業權出讓
工作，結合資源儲量規模、經濟社會價值及戰略重要程度，科學合理確定出讓區塊勘查開採礦種
，嚴禁越權出讓。省級自然資源主管部門應加強對市、縣兩級礦業權出讓工作的指導監督，對發
現的越權出讓行為及時予以制止糾正。
　
　　三是加強礦業權出讓交易監測。依託全國礦業權登記信息及發布系統，實現礦業權出讓信息
檢查、異常項目清單推送、核實整改、跟蹤督導的全過程管理，切實提高信息化、智能化監測效
率和水平。（ｊｑ）

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