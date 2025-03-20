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AH股新聞

20/03/2025 14:37

《中國要聞》上海全球投促大會下周二開幕，將啟動兩個五百億基金

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上海市政府舉行新聞發布會，介紹２０２５上海全球投資促進
大會總體安排和籌備情況。發布會指，２０２５上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將
於３月２５日（下周二）正式開幕，屆時將發布上海２０２５上海重點產業布局圖、２０項重點
應用場景，並啟動上海產業轉型升級二期基金、國資併購基金矩陣等兩個５００億基金，更大力
度支持實體經濟發展。
　
　　本屆大會以「全球視野．上海機遇」為主題，共有５００餘家國內外知名企業、投資機構、
商協會代表將出席開幕式。大會將舉辦３場企業圓桌會，分別聚焦民企、外企、央企，交流在滬
投資、發展需求、政策供給等話題；並會有Ｎ場洽談對接活動，組織與會企業開展項目洽談、合
作對接等，以及Ｘ場主題活動，聯動各區開展產業推介、投資分享、項目路演等。此外還將配套
舉辦３０餘場專題活動，如民營經濟投資推介會、併購基金支持產業發展論壇、文旅投資促進周
、廣告產業推介會等。
　
＊３場配對會促進文旅投資＊
　
　　上海市文化旅遊局副局長金雷在發布會上提到，文化旅遊業作為全市重點招商領域，上海研
究確立了「４＋１６」文旅重點招商產業目錄，完善匯集文旅招商引資政策，創建了文旅營商通
公共服務平台，搭建了上海旅遊投資促進大會、上海文旅投促周等招商服務平台。
　
　　金雷並介紹，２０２５上海文旅投促周將於３月３０日－４月１日舉行，將邀請百家重點文
旅企業，並在投促周活動期間召開多場投資配對會活動，著力打造亞太旅遊投資門戶。２０２５
上海文旅投促周將以「盤活存量，創造增量」為主題舉辦三場文旅投資配對會，主題分別為：文
旅運營專場－－「文旅存量資產運營」、文旅設備專場－－「文旅前沿技術與設備」、內容創新
專場－－「沉浸式文旅與文創ＩＰ」。（ｊｑ、ｓｌ）

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