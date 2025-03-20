《Ａ股行情》ＬＰＲ不變，滬指低開０﹒０４％，住建部重申穩樓市

《經濟通通訊社２０日專訊》人行公布３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價，１年期、５

年期以上ＬＰＲ一如市場預期維持不變，分別為３﹒１％、３﹒６％。滬深股市今早輕微低開，

滬指低開０﹒０４％，報３４２５﹒２２點，深成指低開０﹒０７％，創業板指低開０﹒０８％

；人腦工程概念股開盤即回吐，黃金股繼續造好。



由住建設部主管的《中國建設報》引述該部近期會議報道稱，會議重申要堅決穩住樓市，推

進收購存量商品房、加快構建房地產發展新模式，從供求兩端持續發力，推動房地產市場止跌回

穩。會議提出，要持續推進城市更新，堅持問題導向和目標導向，開展城市體檢，找準人民群眾

急難愁盼問題和城市發展短板弱項，下功夫實施一批惠民生、防風險、促發展的更新項目。要適

應房地產市場供求關係變化，順應人民群眾高質量居住需要，立標準、強科技、抓項目，推動建

設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。



此外，瑞銀預計中國房地產市場復甦將快於預期。該行中國內地及香港房地產研究主管

Ｊｏｈｎ Ｌａｍ在周三發布會上表示，現在預計房價將在明年初「企穩」，之前的估計是要到

２０２６年年中。不過，他預計房地產市場兩極分化將更加嚴重。看好一線城市的區域開發商，

與在全國範圍開展業務的開發商相比，在一線城市擁有優質土地儲備的開發商在規劃項目時有更

大的靈活性。



另外，人行今日進行２６８５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有３５９

億元逆回購到期，即淨投放２３２６億元。（ｒｙ）

