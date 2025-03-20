《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０７％，海洋經濟概念強勢

《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市早盤仍疲，滬綜指上午收跌０﹒０７％，報

３４２４﹒１６點，深成指跌０﹒１２％，創業板跌０﹒１４％。兩市半日成交８６１８億元（

人民幣．下同），較上個交易日同時段減少５４０億元或６％。



盤面上，海洋經濟概念股逆市爆發，開創國際（滬：６０００９７）、中水漁業

（深：０００７９８）、亞星錨鏈（滬：６０１８９０）及海默科技（深：３０００８４）多股

漲停。上海市海洋局宣布，將出台《上海市海洋產業發展規劃（２０２５－２０３５年）》《上

海市海洋觀測網規劃（２０２５－２０３５年）》，印發《關於推動上海海洋經濟高質量發展加

快建設現代海洋城市的實施意見》。上海將激發藍色活力，做強現代海洋經濟。包括完善現代海

洋產業體系，謀劃海洋經濟創新示範２﹒０版，加強中國海洋經濟股票價格指數後續產品化實施

路徑研究，探索金融支持海洋經濟發展政策實踐。



另外，房地產股亦見升幅，光明地產（滬：６００７０８）漲７﹒７％，萬業企業

（滬：６００６４１）揚５﹒８％，城投控股（滬：６００６４９）升約２％。據住建部網站消

息，近日，中共住房和城鄉建設部黨組召開理論學習中心組學習（擴大）會議。會議要求，要堅

決穩住樓市，繼續打好保交房攻堅戰，加力實施城中村和危舊房改造、推進收購存量商品房、加

快構建房地產發展新模式，從供需兩端持續發力，推動房地產市場止跌回穩。（ｒｙ）

