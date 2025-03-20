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AH股新聞

20/03/2025 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒５１％，兩市成交持續縮量

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日略顯沉悶，滬綜指全天小幅調整，收跌
０﹒５１％，報３４０８﹒９５點，深成指軟０﹒９１％，創業板指挫１％。兩市成交持續縮量
，全天交易額僅１﹒４４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減２５０億元或約２％。
　
　　分析師稱人行上周曾強調「擇機降準降息」，市場對政策預期較高。但當前指數缺乏驅動行
情的主導力量，兩市成交額持續縮量，交投熱情有所減弱，預計以區間震盪的結構性行情為主。
等待後續各地方進一步落實提振消費政策，關注具體政策落地的時點及力度。
　
　　人行今日公布的３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期持穩，１年期和５年期以上利率
分別維持在３﹒１０％和３﹒６０％不變，連續第五個月持穩。市場人士認為，鑑於七天逆回購
政策利率未動，且在銀行負債成本仍然居高的環境下，單獨下調ＬＰＲ的時機並不具備。
　
　　保險板塊領跌，全日挫逾３％，中國太保（滬：６０１６０１）跌３﹒５％，中國人壽
（滬：６０１６２８）跌３﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒９％。中國平安昨日
收市後公布業績，去年純利按年升４８％至１２６６億元，壽險及健康險業務新業務價值增近
２９％至４００億元，惟兩者均低於預期，影響股價表現。另外，白酒、家電等跌幅居前；海洋
經濟、軍工股升幅靠前。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９７４﹒９９　　－０﹒８８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４０８﹒９５　　－０﹒５１　　　　５６５６﹒０８　　
　　深證成指　　１０８７９﹒４９　－０﹒９１　　　　８７５９﹒４５　　
　　創業板指　　２２００﹒０３　　－１﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０６４﹒７９　　－１﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２７５﹒５８　　＋０﹒１４　　　　　１﹒８８　　　　
　　深證Ｂ指　　１２３７﹒２０　　－０﹒３３　　　　　０﹒６０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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