《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒５１％，兩市成交持續縮量

《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日略顯沉悶，滬綜指全天小幅調整，收跌

０﹒５１％，報３４０８﹒９５點，深成指軟０﹒９１％，創業板指挫１％。兩市成交持續縮量

，全天交易額僅１﹒４４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減２５０億元或約２％。



分析師稱人行上周曾強調「擇機降準降息」，市場對政策預期較高。但當前指數缺乏驅動行

情的主導力量，兩市成交額持續縮量，交投熱情有所減弱，預計以區間震盪的結構性行情為主。

等待後續各地方進一步落實提振消費政策，關注具體政策落地的時點及力度。



人行今日公布的３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期持穩，１年期和５年期以上利率

分別維持在３﹒１０％和３﹒６０％不變，連續第五個月持穩。市場人士認為，鑑於七天逆回購

政策利率未動，且在銀行負債成本仍然居高的環境下，單獨下調ＬＰＲ的時機並不具備。



保險板塊領跌，全日挫逾３％，中國太保（滬：６０１６０１）跌３﹒５％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌３﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒９％。中國平安昨日

收市後公布業績，去年純利按年升４８％至１２６６億元，壽險及健康險業務新業務價值增近

２９％至４００億元，惟兩者均低於預期，影響股價表現。另外，白酒、家電等跌幅居前；海洋

經濟、軍工股升幅靠前。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９７４﹒９９ －０﹒８８

上證指數 ３４０８﹒９５ －０﹒５１ ５６５６﹒０８

深證成指 １０８７９﹒４９ －０﹒９１ ８７５９﹒４５

創業板指 ２２００﹒０３ －１﹒００

科創５０ １０６４﹒７９ －１﹒１３

Ｂ股指數 ２７５﹒５８ ＋０﹒１４ １﹒８８

深證Ｂ指 １２３７﹒２０ －０﹒３３ ０﹒６０

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