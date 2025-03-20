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AH股新聞

20/03/2025 10:53

《中國要聞》廣州新塘居然之家經銷商突關店，逾二百家庭失千三萬

　　《經濟通通訊社２０日專訊》廣州增城區新塘鎮居然之家（深：０００７８５）（股票簡稱
去年１２月由居然之家變更為居然智家）商場內據報有家具及裝修品牌經銷商以「國家補貼」為
由要求消費者支付全款後突然關店。《南方都市報》指，涉事品牌包括歐派家居
（滬：６０３８３３）旗下歐鉑尼，以及顧家家居（滬：６０３８１６）、原川裝飾的門店，超
過２００戶家庭受影響，涉及總金額達１３００萬元（人民幣．下同）。
　
　　報道提到，當地監管部門今年２月接到消費者相關投訴後立即展開核查，發現涉事的３家門
店為關聯企業，背後實控人是林某軍。社交平台還有一則林某軍的專訪，林某軍聲稱自己是「新
塘居然之家的聯合創始人」。顧家家居、歐派家居以及林某軍均強調，涉事門店是其獨立經營，
與品牌總部無關；歐鉑尼總部歐派集團暫未回應。報道並提到，林某軍的品牌授權已於２０２４
年底到期，卻仍以品牌名義接單，批評品牌方未及時公示或干預，導致消費者誤判風險。
　
＊涉事經銷商：擬進行停業清算或抵押貨物，清償周期料３至５年＊
　
　　報道引述新塘鎮政府宣傳部門指，事發後，政府組織了市場監管、公安部門以及顧家家居、
歐鉑尼家居、原川裝飾企業負責人林某軍和消費者，於３月１５日、１６日連續召開協調會。林
某軍表示，因經營管理不善導致資金流轉不暢，目前債務涉及金額過千萬元，當前可執行資產僅
有１００多萬元應收帳款，計劃對商場進行停業清算或抵押貨物，清償周期預計長達３至５年。
　
　　林某軍並稱，目前無法及時處理消費者訴求，將進一步梳理消費者情況，根據消費者不同訴
求，制定不同的方案，同時與消費者建立溝通渠道，及時回應消費者訴求。
　
　　至於居然之家商場方面則表示，將對部分通過商場繳款的消費者進行售後，但報道引述知情
人士指，當中有諸多限制條件。
　
　　新塘鎮政府宣傳部門負責人提到，市場監管部門已依法對涉事和與其有關聯的企業採取了警
示措施，防止涉事企業通過註銷或變更法人等方式逃避債務。（ｓｌ）

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