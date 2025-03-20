《中國要聞》去年雲南出口咖啡３﹒２５萬噸，同比激增３５８％

《經濟通通訊社２０日專訊》面對國際咖啡豆「漲價潮」，國產咖啡豆產地「火熱」，其中

產自雲南的咖啡豆備受關注。據《央視新聞》報道，雲南已發展成為中國咖啡種植規模最大的省

份，咖啡出口亦快速增長。據昆明海關統計，２０２４年雲南出口咖啡３﹒２５萬噸，同比增長

３５８％，主要出口至荷蘭、德國、美國、越南等２９個國家和地區。（ｓｌ）

