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AH股新聞

20/03/2025 15:39

【ＡＩ】珠海擬設最高５億元及３億元算力券、模型券，助企業降本

　　《經濟通通訊社２０日專訊》珠海市工業和信息化局日前發布《珠海市推動人工智能與機器
人產業高質量發展若干措施（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿其中提出，擬設立總額最高
５億元（人民幣．下同）的「算力券」以及總額最高３億元的「模型券」，降低企業使用智能算
力和大模型的成本。
　
　　企業通過「雲上智城」購買算力，按實際支出費用不超過５０％的比例予以「算力券」資助
，並實現免申即享；通過「雲上智城」購買大模型服務，符合條件的，按實際支出費用不超過
３０％的比例予以「模型券」資助，每家企業每年累計資助額度不超過１００萬元。
　
＊每項機器人關鍵技術攻關項目最高資助３０００萬元＊
　
　　意見稿又提出，支持機器人關鍵技術攻關。面向機器人運動控制算法、靈巧手、高精度傳感
器、柔性關節、球形電機等領域組織開展技術攻關，組織開展「揭榜掛帥」任務，按不超過項目
設備和軟件投入的５０％，給予最高３０００萬元的資助。
　
　　此外，支持人工智能與機器人創新中心建設。支持企業、高校、科研院所等各類創新主體開
展聯合攻關。鼓勵建設機器人數據訓練場、機器人關鍵零部件研發中心、ＲＩＳＣ－Ｖ開源生態
創新中心等創新載體，按創新載體的設備和軟件投入不超３０％的比例，給予一次性最高
１０００萬元的資助。對獲得人工智能與機器人領域國家級、省級製造業創新中心稱號的，分別
給予最高１０００萬元、５００萬元的配套資金支持。（ｓｌ）

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