【ＦＯＣＵＳ】鮑公擺「不確定性」迷魂陣，放慢ＱＴ如短效鎮靜劑

【ＦＯＣＵＳ】聯儲最新點陣圖周四（２０日）凌晨揭盅，今年核心ＰＣＥ（個人消費支出

物價指數）預測兩連升至２﹒８％，印證去年１１月、１２月兩次減息的「無厘頭」。議息後記

者會上，主席鮑公

大擺「不確定性（ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ）」迷魂陣，並重提２０２０年（後被證明大錯特錯

）的通脹「暫時論」，頗有拿侵侵作「擋箭牌」之意。



＊滯脹尚遠，惟ｓｔａｇ和ｆｌａｔｉｏｎ現形＊



３月議息一如預期維持聯邦基金利率４﹒２５厘至４﹒５厘不變，年底利率中位數預測亦維

持３﹒９厘不變，惟平靜背後，關稅利劍的陰影正愈見加深。



最直接的例證是，聯儲關於２０２５年的最新經濟預測，ＧＤＰ增速由２﹒１％降至

１﹒７％，失業率由４﹒３％升至４﹒４％，核心ＰＣＥ由２﹒５％升至２﹒８％，雖然距離「

ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ（滯脹）」尚遠，但「ｓｔａｇ」和「ｆｌａｔｉｏｎ」傾向已隱然現

形。



例證之二是，儘管仍維持今年減息２次的基準判斷，但１９名委員中有多達８人預計今年僅

減息１次或不減息，較去年１２月翻倍；１９名委員中有多達１８人認為核心通脹面臨上行風險

。



＊「暫時論」再現，暗示侵侵睇路＊



那麼，被特朗普視作「最美麗的詞」的關稅，將如何影響美國通脹前景？鮑公對此大打太極

。要麼張口閉口「高度不確定性（ｈｉｇｈ ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ）」，要麼「準確評估通

脹有多少來自關稅非常困難」，要麼「現在看到（通脹對）數據的顯著影響還為時過早」，甚至

稱「基準情境」是關稅驅動的通脹上升將是「暫時的（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）」。



２０２０年中的通脹「暫時論」事後被證明大錯特錯，最終令聯儲不得不激進加息。而眼下

鮑公無視美國消費者１２個月、５年通脹預期分別飆升至４﹒９％、３﹒９％，分別錄２０２２

年１１月、１９９３年２月以來最高，刻意淡化通脹威脅，加上強調「硬數據」相當穩健，頗有

拿侵侵作「擋箭牌」並暗示他「睇路」之意。受益此鴿派論調，美股三大指數齊回升，殖利率曲

線陡化。



＊債務上限一旦提升，震盪恐再至＊



鮑公在政治壓力下努力尋找掩護，但眼見美國債務已於１月２１日觸及３６﹒１萬億美元上

限，用於「非常措施」的財政部一般賬戶（ＴＧＡ）現金餘額，已從１月初的６７７０億美元降

至最新４５０１億美元，銀行系統準備金從１月初的不到３﹒１萬億美元升至３﹒４萬億美元以

上，仍需未雨綢繆慎防２０１９年流動性危機重演。



為此，原本每月２５０億美元國債ＱＴ（量化緊縮）步伐將放慢至每月５０億美元，相當於

額外釋放２００億美元流動性，以防債務上限一旦提升，財政部潛在的大舉發債迅速抽乾市場流

動性及推高市場利率。



這同樣解釋了美股聞聲反彈、殖利率走低的原因。不過，無論是鮑公放鴿，還是放慢ＱＴ，

都恐只是經濟亂局惡化前的一劑短效「鎮靜劑」，全球央行加緊將美元儲備轉移至黃金避險，趨

勢遠未到頭。

