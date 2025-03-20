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AH股新聞

20/03/2025 13:55

【ＦＯＣＵＳ】鮑公擺「不確定性」迷魂陣，放慢ＱＴ如短效鎮靜劑

　　【ＦＯＣＵＳ】聯儲最新點陣圖周四（２０日）凌晨揭盅，今年核心ＰＣＥ（個人消費支出
物價指數）預測兩連升至２﹒８％，印證去年１１月、１２月兩次減息的「無厘頭」。議息後記
者會上，主席鮑公
大擺「不確定性（ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ）」迷魂陣，並重提２０２０年（後被證明大錯特錯
）的通脹「暫時論」，頗有拿侵侵作「擋箭牌」之意。
　
＊滯脹尚遠，惟ｓｔａｇ和ｆｌａｔｉｏｎ現形＊
　
　　３月議息一如預期維持聯邦基金利率４﹒２５厘至４﹒５厘不變，年底利率中位數預測亦維
持３﹒９厘不變，惟平靜背後，關稅利劍的陰影正愈見加深。
　
　　最直接的例證是，聯儲關於２０２５年的最新經濟預測，ＧＤＰ增速由２﹒１％降至
１﹒７％，失業率由４﹒３％升至４﹒４％，核心ＰＣＥ由２﹒５％升至２﹒８％，雖然距離「
ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ（滯脹）」尚遠，但「ｓｔａｇ」和「ｆｌａｔｉｏｎ」傾向已隱然現
形。
　
　　例證之二是，儘管仍維持今年減息２次的基準判斷，但１９名委員中有多達８人預計今年僅
減息１次或不減息，較去年１２月翻倍；１９名委員中有多達１８人認為核心通脹面臨上行風險

　
＊「暫時論」再現，暗示侵侵睇路＊
　
　　那麼，被特朗普視作「最美麗的詞」的關稅，將如何影響美國通脹前景？鮑公對此大打太極
。要麼張口閉口「高度不確定性（ｈｉｇｈ　ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ）」，要麼「準確評估通
脹有多少來自關稅非常困難」，要麼「現在看到（通脹對）數據的顯著影響還為時過早」，甚至
稱「基準情境」是關稅驅動的通脹上升將是「暫時的（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）」。
　
　　２０２０年中的通脹「暫時論」事後被證明大錯特錯，最終令聯儲不得不激進加息。而眼下
鮑公無視美國消費者１２個月、５年通脹預期分別飆升至４﹒９％、３﹒９％，分別錄２０２２
年１１月、１９９３年２月以來最高，刻意淡化通脹威脅，加上強調「硬數據」相當穩健，頗有
拿侵侵作「擋箭牌」並暗示他「睇路」之意。受益此鴿派論調，美股三大指數齊回升，殖利率曲
線陡化。
　
＊債務上限一旦提升，震盪恐再至＊
　
　　鮑公在政治壓力下努力尋找掩護，但眼見美國債務已於１月２１日觸及３６﹒１萬億美元上
限，用於「非常措施」的財政部一般賬戶（ＴＧＡ）現金餘額，已從１月初的６７７０億美元降
至最新４５０１億美元，銀行系統準備金從１月初的不到３﹒１萬億美元升至３﹒４萬億美元以
上，仍需未雨綢繆慎防２０１９年流動性危機重演。
　
　　為此，原本每月２５０億美元國債ＱＴ（量化緊縮）步伐將放慢至每月５０億美元，相當於
額外釋放２００億美元流動性，以防債務上限一旦提升，財政部潛在的大舉發債迅速抽乾市場流
動性及推高市場利率。
　
　　這同樣解釋了美股聞聲反彈、殖利率走低的原因。不過，無論是鮑公放鴿，還是放慢ＱＴ，
都恐只是經濟亂局惡化前的一劑短效「鎮靜劑」，全球央行加緊將美元儲備轉移至黃金避險，趨
勢遠未到頭。

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