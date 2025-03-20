《華為動向》華為余承東宣布：劉亦菲擔任鴻蒙智行智界品牌大使

《經濟通通訊社２０日專訊》華為Ｐｕｒａ先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會今日下午舉行，
華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東宣布，劉亦菲成為鴻蒙智
行智界品牌大使，並誠邀智界車主參加４月１７日智界品牌之夜，和劉亦菲面對面。劉亦菲還將
在３月２４日作客余承東直播間節目《今天我做東》與他對話。
此外，余承東透露，轎跑ＳＵＶ智界Ｒ７大定已突破８萬台。（ｓｌ）
《說說心理話》遺體修復師分享入行過程！初入行有冇心理壓力？「無言老師」計劃推行初衷？► 即睇
20/03/2025 18:04
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行智界品牌大使，並誠邀智界車主參加４月１７日智界品牌之夜，和劉亦菲面對面。劉亦菲還將
在３月２４日作客余承東直播間節目《今天我做東》與他對話。
此外，余承東透露，轎跑ＳＵＶ智界Ｒ７大定已突破８萬台。（ｓｌ）
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