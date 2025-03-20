《華為動向》華為余承東宣布：劉亦菲擔任鴻蒙智行智界品牌大使

《經濟通通訊社２０日專訊》華為Ｐｕｒａ先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會今日下午舉行，

華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東宣布，劉亦菲成為鴻蒙智

行智界品牌大使，並誠邀智界車主參加４月１７日智界品牌之夜，和劉亦菲面對面。劉亦菲還將

在３月２４日作客余承東直播間節目《今天我做東》與他對話。



此外，余承東透露，轎跑ＳＵＶ智界Ｒ７大定已突破８萬台。（ｓｌ）

