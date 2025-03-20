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AH股新聞

20/03/2025 16:08

【大國博弈】外交部促加國尊重法治精神，停止干預中國司法主權

　　《經濟通通訊社２０日專訊》加拿大外交部長趙美蘭周三（１９日）表示，中國今年早些時
候以走私毒品罪處決了四名加拿大公民，加拿大對此表示強烈譴責。
　
　　在北京，外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問及有關情況時表示，打擊毒品犯罪是各
國共同的責任，強調中國是法治國家，對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法
保障當事人的合法權利和加拿大方面的領事權利。毛寧敦促加方應當尊重法治精神，停止干涉中
國的司法主權。
　
　　據外媒報道，趙美蘭表示，她和前總理杜魯多最近幾個月曾請求北京寬大處理，以阻止處決
，而涉案人員擁有加拿大和中國雙重國籍；加方將繼續與中國接觸，為其他面臨類似情況的加拿
大人爭取寬大處理。
　
　　中國駐加拿大使館稍早發聲明，強調中國對涉毒犯罪一貫嚴懲不貸，對毒品問題堅持「零容
忍」態度」，任何人違反中國法律，都必須依法追究其責任。涉案加拿大公民的犯罪事實清楚、
證據充分及確鑿，有關案件都嚴格依法處理，而且中方充分保障了有關加拿大公民的權利，敦促
加拿大政府停止發表不負責任的言論。
　
　　另外，外媒引述人權組織對話基金會的創始人康原（Ｊｏｈｎ　Ｋａｍｍ）稱，他一直代表
該４名加拿大公民幫助遊說中國；該４人均為男性，案件均在廣東省處理，他們被處決前接受了
兩年的司法審查。據報目前至少還有一名加拿大人在中國面臨死刑－－謝倫伯格。謝倫伯格因走
私毒品罪，２０１８年一審被判處１５年有期徒刑，２０１９年二審被重判死刑。（ｓｌ）

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