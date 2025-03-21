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AH股新聞

21/03/2025 07:54

高偉電子擬最多９８００萬人幣向關連企業立訊精密購機器

　　《經濟通通訊社２１日專訊》高偉電子（０１４１５）公布，公司與立訊精密
（深：００２４７５）訂立２０２５年機器購買協議，據此，該集團將購買，而立訊精密集團將
供應機器，代價上限為９８００萬元（人民幣．下同）。
　
　　立訊精密將根據該集團要求的規格製造及供應予集團的機器、設備及輔助組件包括但不限於
自動視覺偵測－自動蓋帽（ＡＶＩ－ＡＣＡ）自動線、在線側填充╱皮線加回、三軸點膠機自動
線、四軸點膠機自動線、翻轉機、自動光學檢測機、模組自動線、鼓風機及分板機，供集團生產
使用。根據２０２５年機器購買協議，訂單均無最低數量要求。　
　　
　　董事認為代價屬公平合理，代價將以該集團內部資源撥付，立訊精密作為該集團專門機器及
設備之可靠供應來源之一，與高偉電子持續保持友好之業務關係。
　
　　此外，王來春及王來勝為持有高偉電子約７０﹒４３％權益的間接控股股東，亦共同持有立
訊精密約３７﹒７１％間接權益，而王來勝亦於立訊精密約０﹒２１％股權中直接擁有權益，故
有關交易構成關連交易。（ｅｈ）

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