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AH股新聞

21/03/2025 08:49

《中國要聞》李強：抓好千億斤糧食產能提升行動，增穩產保供能力

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全國春季農業生產工作會議２０日在江蘇省宿遷市召開。中共
中央政治局常委、國務院總理李強日前對做好春季農業生產工作作出重要批示。批示指出：今年
是「十四五」規劃收官之年，做好「三農」工作至關重要。堅持農業農村優先發展，扛穩保障國
家糧食安全責任，抓好新一輪千億斤糧食產能提升行動，持續增強糧食等重要農產品穩產保供能
力。
　
＊目標全年糧食產量１﹒４萬億斤左右＊
　
　　指示稱，要完善強農惠農富農支持制度，毫不鬆懈鞏固拓展脫貧攻堅成果，深入推進鄉村全
面振興。當前，全國春管春耕工作陸續展開。各地區各部門要高度重視春季農業生產，穩定糧油
播種面積，主攻單產和品質提升，加快先進適用農機裝備應用和農業科技成果大面積推廣，加強
農業防災減災，推動農產品價格保持在合理水平，保護種糧農民和糧食主產區積極性，為實現全
年糧食產量１﹒４萬億斤左右目標奠定堅實基礎。
　
　　國務院副總理劉國中出席會議並講話。要加強春季田間管理，做好春耕備耕服務，落實糧油
春播任務，抓好「菜籃子」產品生產供給。要有序推進第二輪土地承包到期後再延長３０年試點
，堅持「大穩定、小調整」，依法依規穩妥實施。要統籌抓好學習運用「千萬工程」經驗、鞏固
脫貧成果、糧食市場調控、肉牛奶牛養殖紓困、農民增收等工作。

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