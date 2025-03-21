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AH股新聞

21/03/2025 09:07

《中國要聞》李鴻忠河南調研：確保高質量完成「十四五」規劃任務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全國人大常委會副委員長李鴻忠１８日至２０日在河南調研。
他強調，認真落實十四屆全國人大三次會議部署要求，更好發揮人民代表大會制度的顯著優勢，
確保高質量完成「十四五」規劃目標任務。
　
　　李鴻忠先後到鄭州、洛陽、安陽等地調研。到中鐵工程裝備集團有限公司、中信重工機械股
份有限公司，考察先進裝備製造產業推進科技創新成效；在安陽無人機產業園，調研低空經濟發
展和無人機產業集群培育工作；在三全食品股份有限公司，了解民營龍頭企業助推農業產業化、
打造綠色產業鏈等情況。他強調，要堅持以高質量立法服務和保障改革發展，健全社會主義市場
經濟法律制度，完善有利於推動高質量發展的體制機制，進一步優化民營經濟發展環境。希望河
南省人大緊緊圍繞省委貫徹黨中央大政方針的決策部署，加強重點領域、新興領域立法，提高地
方立法的針對性、實效性，為經濟大省挑大梁提供有力法治保障。
　
　　李鴻忠來到鄭州長興路街道人大代表中心聯絡站，調研人大代表履職情況。他強調，人大代
表要全面貫徹實施修改後的代表法，站穩政治立場，依法履行職責，當好黨和國家聯系人民群眾
的橋梁。各級人大及其常委會要加強代表工作能力建設，堅持好、完善好、運行好人民代表大會
制度。（ｅｗ）

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