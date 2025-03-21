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AH股新聞

21/03/2025 09:10

《駐京專電》北京：今年數字經濟增加值目標增８％，攻關腦機接口

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市經濟和信息化局副局長劉維亮表示
，北京市２０２５年將全力實現全年數字經濟增加值增長８％的目標。北京市將重點攻關腦機接
口、量子信息等前沿技術，爭取在國際上取得更多領先成果。打造智能體軟件，讓軟件更「聰明
」。推動人工智能大模型助力科研，探索新的科研模式。
　
　　同時，北京市將加快推動先進網絡部署和應用推廣，新建５０００個以上５Ｇ－Ａ基站。北
京市還將推進ＩＰｖ６在全市基礎網絡規模部署，推動工業互聯網擴容升級。此外，北京市將進
一步加快建設海淀、朝陽、亦莊、京西等４個公共算力中心，推動全市智能算力供給規模突破
４﹒５萬Ｐ，打造國家級區塊鏈基礎設施，提升與實體產業融合效率。
　
　　具體來看，豆包大模型對齊ＧＰＴ４﹒０水平，智譜首發支持生成漢字的開源文生圖模型，
Ｋｉｍｉ的２００萬字上下文能力領跑行業，生數科技發布國內首個文生視頻模型Ｖｉｄｕ，快
手可靈大模型支持生成時長３分鐘、分辨率１０８０Ｐ高清視頻。「目前，北京市已備案１０５
款大模型產品，數量全國第一；智能體創新提速，最近爆火出圈的Ｍａｎｕｓ的國內產品
Ｍｏｎｉｃａ在京完成生成式人工智能服務登記。」
　
　　２０２４年北京市全球數字經濟標桿城市建設取得新進展。北京市數字經濟增加值突破
２﹒２萬億元人民幣，同比增長７﹒７％，其中數字經濟核心產業增加值增速達到１０﹒１％。
２０２４年北京市人工智能企業超２４００家，核心產業營收超３０００億元人民幣。
　
　　北京市日前發布《北京市推動「人工智能＋」行動計劃》，按照「５＋１０＋Ｎ」的模式，
聚焦五類場景，打造標桿應用工程，面向十大行業，布局示範應用項目，積極培育Ｎ個商業化行
業應用。

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