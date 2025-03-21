《駐京專電》工信部：中藥可追溯數據平台已覆蓋１１３餘種中藥材

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國新辦今日就提升中藥質量促進中醫藥產

業高質量發展舉行國務院政策例行吹風會。工信部消費品工業司司長何亞瓊在會上表示，主管部

門專門組織建設了中藥全產業鏈質量可追溯數據平台，目前已面向全國１００餘家重點中藥生產

企業提供追溯服務，覆蓋１１３餘種常用中藥材。



何亞瓊表示，部門積極推動中醫藥產業鏈上下協同，主要做了幾個工作：第一，不斷提升中

藥材生產產業化水平。讓中藥材的生產、種植更加規範，更加規模化。工信部對民族中藥材的特

色產業發展專門做了一些支持，以便穩步擴大珍稀中藥材的人工種植面積和養殖數量，保證臨床

用藥藥品正常生產。



第二，加快構建中藥全產業鏈追溯體系，專門組織建設了中藥全產業鏈質量可追溯數據平台

，主要是聚焦中藥全產業鏈各個環節，制定全過程質量追溯的數據標準。目前，平台已經覆蓋中

藥材種子種苗、中藥材、中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥等不同業態產品的生產、流通等環節

，能夠對全產業鏈的生產過程實時數據進行採集、監控，並為全國２１個省市、４５７個基地的

１００多家重點中藥企業提供了追溯服務，覆蓋１１３種常用中藥材。



同時，部門也注重加強重點中藥材及中藥產品供應監測。目前已經納入了１４００多家重點

中藥企業，涉及４００多種中藥飲片、２００多種中成藥、１００多種中藥材的生產、銷售、出

口等主要指標。

