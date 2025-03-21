《駐京專電》藥監局：今年已准８個中藥新藥上市，比去年同期大增

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家藥監局藥品註冊管理司司長楊霆表示

，中藥新藥的上市，無論從數量上還是質量上都呈向好趨勢。２０２４年度受理中藥臨床試驗申

請共１００件，新藥申請４０件，全年共批准１２個中藥新藥上市。２０２５年以來，已經有８

個中藥新藥獲准上市，與去年同期相比有較大幅度增加。



針對加快中藥新藥上市工作，在審評審批體系方面，遵循中藥新藥的研製規律，優化調整了

中藥註冊分類，建立了具有中藥特色的註冊申報路徑。特別構建了中醫藥理論、人用經驗、臨床

試驗「三結合」的中藥審評證據體系，縮短了新藥研發周期，提高研發成功率，也加快了療效顯

著的中藥產品上市步伐。



同時，在中藥創新藥的研發註冊過程中，構建了多渠道、多層次的溝通交流機制，強化了研

發指導服務和必要的技術指導、優先配置資源、縮短審評時限等一系列支持措施。特別是對於重

點品種提前介入、一企一策、全程指導、研審聯動，把指導放在前端，指導研發者增強對中藥審

評審批政策和評價技術要求的理解，幫助企業在研發過程中少走彎路，提升中藥研發的質效。

