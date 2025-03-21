《神州頭條》財經報章頭版摘要：全球南方金融家論壇在北京舉行

《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在雲南考察時強調，解放思想改革創新奮發進取真抓實幹

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在雲南考察時強調，雲南要認真落實黨中

央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進

工作總基調，著力推動高質量發展，解放思想、改革創新，奮發進取、真抓實幹，在中國式現代

化進程中開創雲南發展新局面。



２０２５全球南方金融家論壇在北京舉行

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以「融金聚智，點亮南方」為主題的２０２５全球南方金融家論壇３月１９日至２１日在北京舉

行。來自全球３０多個國家和地區的政府部門、金融機構負責人及專家學者等展開交流研討。新

華社社長傅華在２０日主論壇上表示，當今時代，全球南方成為國際秩序變革的關鍵力量。舉辦

全球南方金融家論壇，是大力倡導開放融通，以金融合作助力全球南方發展、推動全球治理變革

的又一次創新實踐。



２０２５全球南方金融家論壇發布北京共識

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正在北京舉行的２０２５全球南方金融家論壇，２０日發布《全球南方金融家２０２５北京共識

》。共識說，與會代表以「融金聚智，點亮南方」為主題，探討全球南方國家金融業面臨的機遇

與挑戰，共商全球南方金融業在促進國際金融體系改革、推動全球治理變革中發揮的作用，共繪

全球南方金融合作新藍圖，為世界和平與發展作出更多「南方貢獻」。





《上海證券報》



習近平在雲南考察時強調，解放思想改革創新奮發進取真抓實幹

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在雲南考察時強調，雲南要認真落實黨中

央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進

工作總基調，著力推動高質量發展，解放思想、改革創新，奮發進取、真抓實幹，在中國式現代

化進程中開創雲南發展新局面。



２０２５全球南方金融家論壇在北京舉行

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以「融金聚智，點亮南方」為主題的２０２５全球南方金融家論壇３月１９日至２１日在北京舉

行。來自全球３０多個國家和地區的政府部門、金融機構負責人及專家學者等展開交流研討。新

華社社長傅華在２０日主論壇上表示，當今時代，全球南方成為國際秩序變革的關鍵力量。舉辦

全球南方金融家論壇，是大力倡導開放融通，以金融合作助力全球南方發展、推動全球治理變革

的又一次創新實踐。



進一步增強資本市場制度包容性，支持新質生產力發展

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今年政府工作報告首次把穩住樓市股市寫進經濟社會發展總體要求，提出「深化資本市場投融資

綜合改革」。在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上，中國證監會主席吳清表示，要進一

步增強多層次市場體系的包容性。深化科創板、創業板、北交所改革。如何進一步增強資本市場

制度包容性支持新質生產力發展？受訪專家建議，下一步可從發行上市、信息披露、板塊層次、

並購重組、長期資本生態等多維度持續深化改革，全方位提升服務科技創新與新質生產力的效能

。





《證券時報》



習近平在雲南考察時強調，解放思想改革創新奮發進取真抓實幹

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在雲南考察時強調，雲南要認真落實黨中

央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進

工作總基調，著力推動高質量發展，解放思想、改革創新，奮發進取、真抓實幹，在中國式現代

化進程中開創雲南發展新局面。



構建統一信用修復制度，釋放更大消費潛能

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近日，多家銀行再度下調個人消費貸利率，部分中小銀行甚至給出了最低２﹒５％左右的優惠力

度，以此提高消費貸產品的吸引力。從人行公布的數據看，短期消費貸餘額自去年１２月連續３

個月下滑，反映出消費貸「以價換量」仍難有效帶動量增，居民消費活躍度也有待進一步提振。



穩妥恢復科創板第五套標準適用

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支持優質未盈利科技企業發行上市、穩妥恢復科創板第五套標準適用……資本市場在支持科技創

新和新質生產力發展方面持續加碼，釋放出推動優質「硬科技」企業在Ａ股上市的積極信號。一

位券商投行人士指出，穩妥恢復科創板第五套標準適用，能夠推動更多未盈利優質科創企業解決

融資難題，加速創新成果轉化，當前要盡快推出具有示範意義的典型案例，需要健全精準識別科

技企業的制度機制，完善科技企業信息披露規則，引導市場客觀冷靜地對待科技企業成長中的風

險，營造包容創新的市場生態。（ｅｗ）

