《神州經脈》美參議員明訪華，《哪吒２》延長上映，滬指周挫２％

《神州經脈》Ａ股市場連續三個交易日走弱，滬綜指今日（２１日）午後跌幅擴大、全日挫

１﹒２９％，收報３３６４﹒８３點，失守３４００點；深成指亦跌１﹒７６％，創業板指更跌

２﹒１７％。不過兩市成交有所回暖，滬深全日交易額１﹒５５萬億元（人民幣．下同），較上

個交易日放量１０９４億元或７﹒６％。



回顧本周，國家統計局公布１－２月關鍵經濟數據，顯示中國經濟年初開局向好，消費、投

資和工業增加值均強於預期，不過樓市仍然承壓、失業率上升，另外，美國總統特朗普關稅政策

令外圍擾動增加，中國當局或仍需採取進一步刺激措施以保住經濟回暖勢頭。滬指本周初小幅上

漲，緊接著連跌三日，全周挫１﹒６％，早前連升兩周紀錄斷纜。



美國初請失業金人數顯示勞動力市場仍穩，美聯儲不著急降息支撐美元多頭人氣。人民幣兌

一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４８９，較上個交易日４時３０分收盤價跌１０６點

子，三連跌，創３月１０日以來近兩周新低，全日在７﹒２４４２至７﹒２５４０之間波動。今

日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７６０，較上個交易日跌６點子，兩連跌，續創１月２０日以

來兩個月新低，和市場預測偏離擴至逾６５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國新辦今日就提升中藥質量促進中醫藥產業高質量發展舉行國務院政策例行吹風會。工信

部消費品工業司司長何亞瓊在會上表示，主管部門專門組織建設了中藥全產業鏈質量可追溯數據

平台，目前已面向全國１００餘家重點中藥生產企業提供追溯服務，覆蓋１１３餘種常用中藥材

。何亞瓊又指，工信部準備專門出台中藥高質量發展相關的配套文件，實施中藥原料的提質穩供

、製造能力提升和卓越品牌培育等幾個專項行動，建設高標準的大型中藥原料的生產基地，培育

一批引領帶動能力突出的中藥工業企業，培育一批過億元的中藥大品種等。



２﹒ 據央視旗下微博「ＣＧＴＮ記者團」，中國外交部長王毅今日在日本東京會見韓國外長趙

兌烈。王毅將於明日在當地出席第１１次中日韓外長會，在日期間還將同日本外相岩屋毅共同主

持第六次中日經濟高層對話。在北京，外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中日關係當

前正呈現一個改善和發展的勢頭，通過這次訪問，中方希望日方同中方相向而行，全面推進中日

戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



３﹒ 外電早前消息，美國蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯（Ｓｔｅｖｅ Ｄａｉｎｅｓ）將於周

六（２２日）訪華，據報會與中方高級別領導人會晤，為之後中美元首峰會鋪路。今日中國外交

部發言人毛寧表示，中方歡迎戴恩斯參議員訪華，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪華

。中方一貫認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展符合兩國人民的共同利益和國際社會的普

遍期待。



４﹒ 國家地方共建人形機器人創新中心今日聯合上海大學、清華大學，共同發布具身智能仿真

平台「格物」。作為一款面向未來機器人研發的高性能仿真環境，「格物」集成了先進的強化學

習框架與多模態運動控制技術，一套代碼覆蓋百餘款機器人，新機器人導入即訓練，無需重新編

程，推動人形機器人技術從實驗室邁向產業化。此外，該中心今日正式發布對外開放基金，基金

總規模３００萬元，平均單項目資助金額３０萬－５０萬元，主要面向國內高校、科研機構、企

業的優秀青年學者，資助相關研究團隊在相關領域開展基礎研究與前沿探索。



５﹒ 西班牙政府發言人公布，西班牙首相桑切斯將於４月訪問中國，與中國國家主席習近平會

面。桑切斯稱，會積極與全球南方國家接觸，尤其是中國這些大國。中國駐西班牙大使姚敬出席

一個活動時，讚賞桑切斯對華態度務實，又指中國企業正商討在西班牙追加３０億歐元投資。桑

切斯上次訪問中國是在去年９月，當時他試圖緩解歐盟與中國之間因對中國產電動汽車徵收關稅

而引發的貿易緊張局勢。



６﹒ 國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）官方微博今日宣布，延長放映至

２０２５年４月３０日。《哪吒２》自今年１月２９日在內地上映，曾在２月１９日曾宣布延長

上映至３月３０日。據燈塔專業版實時數據，截至３月２１日０時０分，《哪吒２》內地票房突

破１４９億元，累計觀影人次３１２５５萬。而截至３月１５日，《哪吒２》全球票房（含預售

）突破１５０﹒１９億元人民幣，超過《星球大戰：原力覺醒》，進入全球影史票房榜前５名。



７﹒ 比亞迪全新大型ＳＵＶ騰勢Ｎ９或接入阿里ＡＩ。比亞迪將於今晚７時舉行「騰勢Ｎ９上

市科技之夜」，新車定位為「科技安全全能旗艦ＳＵＶ」。微博「騰勢汽車」昨發布騰勢Ｎ９上

市預告，形容是「科技重構旗艦ＳＵＶ，喚醒全場景智能出行新想象，可城可野、宜商宜家，集

技術之大成造就新時代旗艦」。阿里雲微博昨亦標註騰勢汽車發文祝賀騰勢Ｎ９發布，並稱「阿

里雲攜手通義將一如既往助力夥伴在全球乘風破浪」、「攜手並肩，共同見證Ｎ種可能」。



８﹒ 特斯拉今日在微博宣布，特斯拉上海儲能超級工廠首批超大型商用電化學儲能系統

Ｍｅｇａｐａｃｋ正式出口發運。據特斯拉介紹，單個Ｍｅｇａｐａｃｋ可以儲存約３９００度

電，相當於６２輛Ｍｏｄｅｌ３後輪驅動版的電池容量。特斯拉上海儲能超級工廠從開工建設到

正式竣工驗收僅歷時７個月。官方資料顯示，該工廠投產後，超大型電化學商用儲能系統

Ｍｅｇａｐａｃｋ產量將達１萬台，儲能規模近４０吉瓦時。（ｓｌ）

