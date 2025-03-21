《鍾之日記》恒指失兩萬四，車股集體下滑

《鍾之日記》３月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲上日公布，維持今年減息半厘的預期，主席鮑威爾又強調美國經濟穩健，但市場對貿

易戰的擔憂蓋過樂觀經濟數據的影響，隔夜美股反覆收跌，中概股急挫。港股今早低開１１０點

，隨著Ａ股跌幅擴大，拖累恒指最多跌６４２點，失二萬四。恒生指數全日收報２３６８９，跌

５３０點或２﹒２％，主板成交近３３９１億元；累計全周下跌２７０點或１﹒１３％，連續兩

周下跌。



＊滬指失三千四，本周挫１﹒６％＊



Ａ股市場再度走弱，滬綜指今日午後跌幅擴大、全日挫１﹒２９％，收報３３６４﹒８３點

，失守３４００點；深成指亦跌１﹒７６％，創業板指更跌２﹒１７％。不過兩市成交有所回暖

，滬深全日交易額１﹒５５萬億元人民幣，較上個交易日放量１０９４億元人民幣或７﹒６％。



業界分析，近期Ａ股市場呈現弱勢震盪態勢，板塊輪動有所加速，缺乏明顯主線。年報和一

季報業績窗口期逐步臨近，市場關注點或將回歸業績和基本面。



回顧本周，國家統計局公布１－２月關鍵經濟數據，顯示中國經濟年初開局向好，消費、投

資和工業增加值均強於預期，不過樓市仍然承壓、失業率上升，另外，美國總統特朗普關稅政策

令外圍擾動增加，中國當局或仍需採取進一步刺激措施以保住經濟回暖勢頭。滬指本周初小幅上

漲，緊接著連跌三日，全周挫１﹒６％，早前連升兩周紀錄斷纜。



＊汽車股齊挫，比亞迪績前受壓＊



比亞迪（０１２１１）將於下周一（２４日）公布業績，股價績前受壓，盤中曾挫逾９％，

全天收跌７﹒７％，報３９１﹒６元，為表現最差藍籌。



早前英國《金融時報》引述知情人士報道，歐盟委員會正初步調查中國是否向亞迪匈牙利工

廠提供補貼。若比亞迪被發現受惠於不公平的國家補貼，歐盟可能迫使其出售部分資產、減少產

能、償還補貼或因違規而要繳付罰款。



里昂發表研究報告提到，比亞迪今日股價下跌有兩個原因。首先是匈牙利工廠的消息。目前

消息的可信度仍不確定。然而，如果歐盟未來實施制裁，將會影響比亞迪的本地化擴張。不過，

該行相信比亞迪的長期出口前景仍然樂觀。另一個原因是比亞迪即將公布全年業績，因此部分投

資者或已經獲利了結。



另外，北京汽車（０１９５８）發盈警，股價重挫１２﹒８％。北京汽車公告，預期截至

２０２４年１２月３１日止年度歸屬於公司權益持有人的淨利潤約人民幣９﹒５億元，較

２０２３年同期減少約６８﹒６％。公司認為，該變化主要是由於２０２４年國內乘用車行業競

爭加劇。其他車股亦跌，蔚來（０９８６６）挫８﹒８％，吉利（００１７５）收低５﹒７％，

理想汽車（０２０１５）軟４﹒７％，小鵬汽車（０９８６８）跌逾６％。恒大汽車

（００７０８）預告延遲刊發業績，申請４月停牌，股價挫７﹒１％。



＊股息疲弱疊加港口風波，長和系捱沽＊



長和系陸續公布業績，長和（００００１）、長實（０１１１３）派息遜預期，拖累股價。

加之出售港口風波影響，長和股價進一步下調，盤中一度跌４﹒３％，收低３﹒５７％，報

４３﹒２５元。長實收跌５﹒８％，報３１﹒７元。



長和公布指，去年純利按年大跌２７％至１７０﹒８８億元，末期息少派１５％至

１﹒５１４元。主席李澤鉅在業績報告指，業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限

制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理。至於長實去年純利按年跌約２１﹒２％至

１３６﹒５７億元，全年派息１﹒７４元，較２０２３年的２﹒２８元下跌１５﹒１％。物業銷

售收益大跌５０﹒６％至２２﹒０９億元。



長和出售港口事件還在發酵。長和在年報中介紹港口及相關服務業務時稱，「此部門是全球

最具領導地位之港口網絡」。然而３月初，長和在港交所公告，將向貝萊德公司牽頭的財團出售

４３個港口，預計獲得１９０億美元收益，其中涉及巴拿馬運河兩端的港口。摩根士丹利稱，長

和的財務業績符合市場預期，對該股盈利前景未有太大改觀。雖然股息疲弱，但市場專注於「交

易」。



《大公報》再刊登評論稱，「某知名港企」擬將巴拿馬港口的資產賣給美資財團貝萊德，未

具體提及賣方是長和。該文指出，這不僅是企業間「普通的商業行為」，而是完美配合美國的遏

華戰略。有關港口售予美資後，可能直接導致中國企業的物流成本上升，削弱其國際競爭力。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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