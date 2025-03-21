《Ａ股焦點》永輝超市跌４％，改革領導小組代任ＣＥＯ後收監管函

《經濟通通訊社２１日專訊》永輝超市（滬：６０１９３３）昨日（２０日）盤後發布公告

，稱其董事會授權公司改革領導小組代行ＣＥＯ職責。公告發出僅三四個小時，上交所火速向公

司發出關於內部治理事項的監管工作函。



永輝超市股價已連跌三天，現跌３﹒９４％，報４﹒８８元人民幣。



＊永輝前ＣＥＯ意外出局＊



名創優品宣布擬收購２９﹒４％永輝超市股份後不到半年，新老股東就公開爆發矛盾。就在

不久之前的３月１７日，永輝超市完成了董事會換屆。名創優品集團執行董事和創始人葉國富及

另外兩位「名創系」人士當選永輝超市董事。



獲永輝超市創始人張軒寧「力挺」的ＣＥＯ李松峰，意外落選公司新一屆董事會董事，成為

９名提名董事人選中的唯一的董事落選者，也未能繼續擔任ＣＥＯ，引得市場一片譁然。公開信

息顯示，目前永輝超市正在公開招聘ＣＥＯ。



＊罕見操作引交易所發函＊



短短三天後，永輝超市昨日公告稱，鑑於公司第六屆董事會暫未聘任公司ＣＥＯ，為確保公

司規範運作、保障公司日常經營管理事項順利開展，董事會授權公司改革領導小組代行ＣＥＯ職

責，公司將按照相關規定，盡快完成ＣＥＯ的選聘工作。



查閱永輝超市公告後發現，截至目前，永輝超市並未公告過其新一屆董事會有召開會議審議

上述事項，也並未看到董事會成員對上述授權的表決結果。



昨晚，上交所對永輝超市發出《監管工作函》，處理事由為「內部治理事項」，涉及對象包

括上市公司、董事、監事、高級管理人員、一般股東、中介機構及其相關人員。（ｊｑ）

