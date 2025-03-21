【大國博弈】美參議員據報將訪華，周六與中方高級別領導人會面

《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》報道，隨著中美兩大經濟體嘗試推進受阻於較低級

別的貿易對話，中國政府即將迎來一位與美國總統特朗普關係密切的美國參議員。



美國蒙大拿州共和黨參議員Ｓｔｅｖｅ Ｄａｉｎｅｓ將於周六（２２日）會見中國一位高

級別領導人，之後全球企業界巨頭將齊聚北京參加中國發展高層論壇年會，但該會議通常沒有政

府官員出席。Ｄａｉｎｅｓ將成為特朗普重返白宮以來，首位公開與中國高級別官員會面的美國

政界人士。



上周，Ｄａｉｎｅｓ在社交媒體上宣布此行計劃，此前他剛剛在白宮與特朗普會面。

Ｄａｉｎｅｓ表示，特朗普「很高興我將貫徹他的『美國優先』議程」。當前，中美正就關稅問

題陷入貿易緊張局面。Ｎａｔｉｘｉｓ亞太區首席經濟學家Ａｌｉｃｉａ Ｇａｒｃｉａ

Ｈｅｒｒｅｒｏ表示，Ｄａｉｎｅｓ訪華是一種在幕後談判的方式，「特朗普希望達成協議，以

便為美國重新工業化贏得時間。而中國希望達成協議，因為出口受到的影響將對中國經濟造成衝

擊。」她認為市場，尤其是美國市場，無法承受更多的關稅。



特朗普近期多次暗示願與習近平會面，惟北京對此回應稱，「沒有信息」可以分享。按照中

方慣例，在兩國元首面對面會談前，雙方通常會先進行高級別會談，以確定談判的輪廓。英國《

金融時報》消息，Ｄａｉｎｅｓ希望這次能有機會與習近平會談，為元首峰會鋪路。（ｒｙ）

