《汽車新勢力》哪吒汽車獲泰國金融機構約２１﹒５億元人幣授信

《經濟通通訊社２１日專訊》哪吒汽車昨日在泰國曼谷舉行經銷商大會，並與當地供應商及

金融機構簽署四項重要協議，獲１００億泰銖（約２１﹒５億元人民幣）授信。



據悉，哪吒汽車與泰國專業汽車金融機構－－ＮＬＴＨ（泰國）簽署合作框架協議，雙方擬

在批發與零售領域展開全面合作，授信額度為１００億泰銖。



哪吒汽車還與當地代工企業ＢＧＡＣ簽署戰略合作協議，ＢＧＡＣ計劃在未來５年繼續為哪

吒汽車提供生產支持，並在今年７月啟動哪吒Ｘ的本地化生產，致力於將泰國打造為哪吒汽車的

東南亞出口基地。



＊哪吒汽車否認解散研發團隊＊



另外，哪吒汽車１９日發布聲明稱，近期網絡傳聞「哪吒汽車解散研發團隊」等信息，是不

實傳聞。公司目前正通過組織與流程優化，推動進一步降本增效。



當天下午，哪吒汽車還在其位於上海普陀的辦公總部，與部分供應商舉行了一次以「化債」

為主題的溝通會。哪吒汽車提出希望通過「債轉股」的方式減輕債務，以便推動新融資的順利進

行。據悉，目前哪吒位於內地的三大工廠已經停擺，海外業務仍在進行但也受到資金鏈斷裂的影

響。（ｊｑ）

