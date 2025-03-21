《中國要聞》內地網絡「大Ｖ」司馬南偷稅被罰逾９００萬

《經濟通通訊社２１日專訊》國家稅務總局北京市稅務局稽查局今天公布司馬南偷稅案件處
理情況，指稅務稽查部門前期依託稅收大數據分析發現，網絡「大Ｖ」司馬南涉嫌偷稅，依法對
其開展立案檢查。
經查，司馬南在２０１９年至２０２３年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人
所得稅、增值稅等稅費共計４６２﹒４３萬元（人民幣．下同）。此外，其實控企業北京某影視
策劃中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅７５﹒３２萬
元。
該局根據相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計
９２６﹒９４萬元，已全部入庫。
企查查ＡＰＰ顯示，司馬南名下關聯北京梅迪亞中文影視策劃中心等多家公司，均擔任股東
，行業涉及租賃和商務服務業。
６８歲的司馬南因經常批評西方國家政治體制而有「反美鬥士」、「民族主義網紅」之稱。
去年美國大選前夕，司馬南頻頻發表對大選的觀點，聲言支持特朗普，指其當選「有利北京」。
司馬南還曾多次發表抨擊民營經濟的言論，例如在２０２１年質疑中國民企聯想在股份制改革中
賤賣國有資產。
自去年１１月初起，司馬南的微博、抖音、頭條等平台帳號已停止更新，當時有消息指他被
禁言。司馬南在抖音平台擁有超３７００萬粉絲，今日頭條平台粉絲超１６００萬，全網粉絲超
５０００萬。（ｊｑ、ｓｌ）
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