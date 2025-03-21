劉強東：京東去年逾千二名快遞員退休，退休金每人月均５３５０元

《經濟通通訊社２１日專訊》據內媒報道，京東（０９６１８）創始人劉強東今日在朋友圈

發文，回顧京東堅持為快遞員繳納五險一金的歷程，並強調這一決定為上萬名藍領員工及其家庭

提供了保障。



他提到，去年是他創業２０年以來最有成就感的時候，因為有１２００多名快遞員退休，每

人可領取數十萬元人民幣公積金，每月平均５３５０元人民幣退休金，並享受醫保全覆蓋。



劉強東表示，「我們所學的知識、商業模式、技術算法都不應該是用來壓搾社會最底層的兄

弟們的，我們的利潤、市值和財富更不應該建立在底層百姓無保障的生活之上的。」



劉強東呼籲所有快遞員和騎手都可以獲得五險一金待遇，「因為今天中國幾大平台的利潤和

市值完全可以支撐，期待各階層一起幸福生活。」



＊京東外賣全職騎手已突破１萬人＊



昨日，京東外賣宣布，目前已與超１００００名全職騎手簽署正式勞動合同，正逐步落實五

險一金的繳納工作。外賣全職騎手繳納五險一金的所有成本，包含個人所需繳納部分，全部由京

東承擔，確保騎手現金收入絕不會因為繳納五險一金而減少，此項舉措包含現有騎手和新加入的

騎手。



京東表示，自３月１日起在全國各地快速、有序推進全職騎手五險一金的繳納工作，每個工

作日，都有超過５００名騎手實現簽約，後續還將不斷擴大全職騎手規模。



京東外賣２月１１日正式上線，目前已覆蓋全國１２６城，入駐品質堂食餐廳門店數突破

４０萬家。２０２５年５月１日前入駐的商家全年免佣金。（ｊｑ）

