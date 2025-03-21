《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２１％，專家料二季度ＬＰＲ或下調

《經濟通通訊社２１日專訊》人行昨公布１年期、５年期以上ＬＰＲ均維持不變，已經是連

續５個月維持不變。《證券日報》引述專家預測，因樓市及外部環境變化等，二季度ＬＰＲ報價

或下調。滬深股市今早繼續低開，滬綜指低開０﹒２１％，報３４０１﹒７６點，深成指低開

０﹒３３％，創業板指低開０﹒３％。



民生銀行首席經濟學家溫彬表示，近期，穩匯率壓力有所緩解、市場利率中樞明顯上行，貨

幣政策階段性目標逐步達成；但海外政策不確定性仍大、掣肘因素猶存，同時國內經濟前兩個月

平穩起步，貨幣寬鬆預期暫不急迫。考慮到銀行負債端壓力，以及強化貨幣與財政協同、加大對

實體經濟支持的需要，降準仍有實施必要。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前銀行下調ＬＰＲ報價加點的動力不足，綜合當前房

地產市場、外部經貿環境變化，以及整體物價走勢，預計二季度降息窗口有可能打開，屆時會引

導ＬＰＲ報價跟進下調。



另外，中美貿易談判停滯難前之際，與美國總統特朗普關係密切的參議員將訪華。蒙大拿州

共和黨參議員Ｓｔｅｖｅ Ｄａｉｎｅｓ將於周六會見中國一位高級別領導人。他將成為特朗普

重返白宮以來，首位公開與中方高級別官員會面的美國政界人士。Ｄａｉｎｅｓ據報希望有機會

與中國國家主席習近平談話，為兩國元首峰會鋪路。



人民銀行今日進行９３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１８０７億元逆

回購到期，即今日淨回籠８７７億元。本周公開市場有５２６２億元逆回購到期，對沖本周

１４１１７億元逆回購，即全周共放水８８５５億元；計及１７日到期的３８７０億元ＭＬＦ，

全口徑計，本周放水４９８５億元。（ｒｙ）

