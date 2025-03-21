  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

21/03/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒９４％，中藥股衝高回落

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市早盤繼續調整，滬指上午收盤前跌勢轉急、半日收跌
０﹒９４％，報３３７６﹒９６點，失守三千四；深成指跌１﹒４２％，創業板挫１﹒７％。兩
市半天成交９６０５億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段增加９８７億元或１１％。
　
　　盤面上，人形機器人概念領跌，上午挫近４％，汽車類、半導體及ＡＩ眼鏡等跌幅靠前。上
漲方面，中藥股在國家支持產業發展的消息影響下衝高，惟早盤收市前升幅已見收窄，華森製藥
（深：００２９０７）、康惠製藥（滬：６０３１３９）升停封板。
　
　　國務院辦公廳近日發布《關於提升中藥質量促進中醫藥產業高質量發展的意見》。其中提到
，要優化產業結構布局，鼓勵戰略性併購重組和資源整合，培優扶強中藥領域龍頭企業，研究制
定推動中藥工業企業全產業鏈布局的政策。今日上午舉行的國務院政策例行吹風會上，工信部消
費品工業司司長何亞瓊表示，下一步將認真貫徹《意見》，工信部準備專門出台中藥高質量發展
相關的配套文件，實施中藥原料的提質穩供、製造能力提升和卓越品牌培育等幾個專項行動。
　
　　另外，海洋經濟概念亦逆市上漲，板塊指數收高７％，巨力索具（深：００２３４２）、振
華重工（滬：６００３２０）、神開股份（深：００２２７８）等多股漲停。２０２５年政府工
作報告首次將「深海科技」列為新興產業重點發展領域，與商業航天及低空經濟並列，明確提出
推動其安全健康發展。機構表示，政策表述從２０２１年的「深海工程」、２０２３年的「深海
深地探測」逐步演進至２０２５年的「深海科技」，愈加覆蓋深海探測、資源開發、裝備製造等
全產業鏈技術體系。這一政策升級亦標誌著深海科技從科研探索向產業化應用的戰略轉型，未來
深海科技將成為培育新質生產力的重要引擎。（ｒｙ）

【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/03/2025 11:34  《中國要聞》內地網絡「大Ｖ」司馬南偷稅被罰逾９００萬

下一篇新聞︰21/03/2025 11:25  《汽車新勢力》哪吒汽車獲泰國金融機構約２１﹒５億元人幣授信

其他AH股新聞
More

21/03/2025 12:01  《駐京專電》工信部：準備專門出台中藥高質量發展配套文件

21/03/2025 11:52  《中國要聞》去年內地醫保參保率９５％，追回醫保基金２７５億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

民企成創科主力，激發活力貢獻巨

21/03/2025 07:58

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處