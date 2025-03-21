《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒９４％，中藥股衝高回落

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市早盤繼續調整，滬指上午收盤前跌勢轉急、半日收跌

０﹒９４％，報３３７６﹒９６點，失守三千四；深成指跌１﹒４２％，創業板挫１﹒７％。兩

市半天成交９６０５億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段增加９８７億元或１１％。



盤面上，人形機器人概念領跌，上午挫近４％，汽車類、半導體及ＡＩ眼鏡等跌幅靠前。上

漲方面，中藥股在國家支持產業發展的消息影響下衝高，惟早盤收市前升幅已見收窄，華森製藥

（深：００２９０７）、康惠製藥（滬：６０３１３９）升停封板。



國務院辦公廳近日發布《關於提升中藥質量促進中醫藥產業高質量發展的意見》。其中提到

，要優化產業結構布局，鼓勵戰略性併購重組和資源整合，培優扶強中藥領域龍頭企業，研究制

定推動中藥工業企業全產業鏈布局的政策。今日上午舉行的國務院政策例行吹風會上，工信部消

費品工業司司長何亞瓊表示，下一步將認真貫徹《意見》，工信部準備專門出台中藥高質量發展

相關的配套文件，實施中藥原料的提質穩供、製造能力提升和卓越品牌培育等幾個專項行動。



另外，海洋經濟概念亦逆市上漲，板塊指數收高７％，巨力索具（深：００２３４２）、振

華重工（滬：６００３２０）、神開股份（深：００２２７８）等多股漲停。２０２５年政府工

作報告首次將「深海科技」列為新興產業重點發展領域，與商業航天及低空經濟並列，明確提出

推動其安全健康發展。機構表示，政策表述從２０２１年的「深海工程」、２０２３年的「深海

深地探測」逐步演進至２０２５年的「深海科技」，愈加覆蓋深海探測、資源開發、裝備製造等

全產業鏈技術體系。這一政策升級亦標誌著深海科技從科研探索向產業化應用的戰略轉型，未來

深海科技將成為培育新質生產力的重要引擎。（ｒｙ）

