《Ａ股行情》滬綜指午後跌１﹒１％，創業板指挫近２％

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後仍疲，滬綜指跌１﹒１％，報３３７１﹒４點，

滬深３００指數跌１﹒３４％，深成指走低１﹒６３％，創業板更挫近２％。上海Ｂ股軟

０﹒６２％，深圳Ｂ股跌０﹒７３％。汽車、機器人及軟件股繼續領跌。（ｒｙ）

