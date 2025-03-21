《Ａ股行情》滬綜指午後跌１﹒１％，創業板指挫近２％

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後仍疲，滬綜指跌１﹒１％，報３３７１﹒４點，
滬深３００指數跌１﹒３４％，深成指走低１﹒６３％，創業板更挫近２％。上海Ｂ股軟
０﹒６２％，深圳Ｂ股跌０﹒７３％。汽車、機器人及軟件股繼續領跌。（ｒｙ）
【你點睇？】長和日前宣布出售43個港口惹爭議，你是否認同是次長實的港口交易？你認為最終雙方能否完成交易？► 立即投票
21/03/2025 13:35
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滬深３００指數跌１﹒３４％，深成指走低１﹒６３％，創業板更挫近２％。上海Ｂ股軟
０﹒６２％，深圳Ｂ股跌０﹒７３％。汽車、機器人及軟件股繼續領跌。（ｒｙ）
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