《Ａ股行情》滬指收跌１﹒３％失三千四，本周挫１﹒６％連升斷纜

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場連續三個交易日走弱，滬綜指午後跌幅擴大、全日挫

１﹒２９％，收報３３６４﹒８３點，失守３４００點；深成指亦跌１﹒７６％，創業板指更跌

２﹒１７％。不過兩市成交有所回暖，滬深全日交易額１﹒５５萬億元（人民幣．下同），較上

個交易日放量１０９４億元或７﹒６％。



業界分析，近期Ａ股市場呈現弱勢震盪態勢，板塊輪動有所加速，缺乏明顯主線。年報和一

季報業績窗口期逐步臨近，市場關注點或將回歸業績和基本面。



回顧本周，國家統計局公布１－２月關鍵經濟數據，顯示中國經濟年初開局向好，消費、投

資和工業增加值均強於預期，不過樓市仍然承壓、失業率上升，另外，美國總統特朗普關稅政策

令外圍擾動增加，中國當局或仍需採取進一步刺激措施以保住經濟回暖勢頭。滬指本周初小幅上

漲，緊接著連跌三日，全周挫１﹒６％，早前連升兩周紀錄斷纜。



今日海洋經濟概念爆發，收漲６％，海默科技（深：３０００８４）、邵陽液壓

（深：３０１０７９）、神開股份（深：００２２７８）等多股升停。政府工作報告關於深海科

技的頂層設計落地後，預計後續將會有更多針對性或配套的國家或地方政策出台，實現對深海科

技領域的資源傾斜，加速深海技術的轉化與規模化應用。



下跌方面，機器人股集體調整，夏廈精密（深：００１３０６）、信質集團

（深：００２６６４）跌停。個股跌多漲少，滬深兩市共逾４０００隻個股下調。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９１４﹒７０ －１﹒５２

上證指數 ３３６４﹒８３ －１﹒２９ ６２３１﹒６４

深證成指 １０６８７﹒５５ －１﹒７６ ９２７６﹒９２

創業板指 ２１５２﹒２８ －２﹒１７

科創５０ １０４２﹒８９ －２﹒０６

Ｂ股指數 ２７４﹒０６ －０﹒５５ ３﹒３６

深證Ｂ指 １２３０﹒８９ －０﹒５１ ０﹒９７

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