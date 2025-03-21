  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

21/03/2025 15:03

《Ａ股行情》滬指收跌１﹒３％失三千四，本周挫１﹒６％連升斷纜

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場連續三個交易日走弱，滬綜指午後跌幅擴大、全日挫
１﹒２９％，收報３３６４﹒８３點，失守３４００點；深成指亦跌１﹒７６％，創業板指更跌
２﹒１７％。不過兩市成交有所回暖，滬深全日交易額１﹒５５萬億元（人民幣．下同），較上
個交易日放量１０９４億元或７﹒６％。
　
　　業界分析，近期Ａ股市場呈現弱勢震盪態勢，板塊輪動有所加速，缺乏明顯主線。年報和一
季報業績窗口期逐步臨近，市場關注點或將回歸業績和基本面。
　
　　回顧本周，國家統計局公布１－２月關鍵經濟數據，顯示中國經濟年初開局向好，消費、投
資和工業增加值均強於預期，不過樓市仍然承壓、失業率上升，另外，美國總統特朗普關稅政策
令外圍擾動增加，中國當局或仍需採取進一步刺激措施以保住經濟回暖勢頭。滬指本周初小幅上
漲，緊接著連跌三日，全周挫１﹒６％，早前連升兩周紀錄斷纜。
　
　　今日海洋經濟概念爆發，收漲６％，海默科技（深：３０００８４）、邵陽液壓
（深：３０１０７９）、神開股份（深：００２２７８）等多股升停。政府工作報告關於深海科
技的頂層設計落地後，預計後續將會有更多針對性或配套的國家或地方政策出台，實現對深海科
技領域的資源傾斜，加速深海技術的轉化與規模化應用。
　
　　下跌方面，機器人股集體調整，夏廈精密（深：００１３０６）、信質集團
（深：００２６６４）跌停。個股跌多漲少，滬深兩市共逾４０００隻個股下調。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９１４﹒７０　　－１﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３６４﹒８３　　－１﹒２９　　　　６２３１﹒６４　　
　　深證成指　　１０６８７﹒５５　－１﹒７６　　　　９２７６﹒９２　　
　　創業板指　　２１５２﹒２８　　－２﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０４２﹒８９　　－２﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２７４﹒０６　　－０﹒５５　　　　　３﹒３６　　　　
　　深證Ｂ指　　１２３０﹒８９　　－０﹒５１　　　　　０﹒９７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

長和 | FOCUS | 美國挾迫港資，亡羊補牢未遲

21/03/2025 11:12

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處