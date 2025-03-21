  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

21/03/2025 10:12

《Ａ股焦點》千禾味業跌２％，零添加醬油被檢出重金屬「鎘」

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地調味料企業千禾味業（滬：６０３０２７）一款宣稱「零
添加」的醬油被驗出重金屬「鎘」，引發輿論關注。千禾味業股價昨日收跌近２％後今日繼續下
挫，一度跌逾５％，目前跌幅收窄至２﹒３％，報１１﹒５３元人民幣。
　
　　內地雜誌《消費者報道》近期向第三方權威檢測機構送檢了１３款宣稱零添加的醬油，測評
指標為總砷和鎘。檢測結果顯示，有１２款零添加醬油檢出鎘，含量介乎０﹒００５７２－
０﹒１１０ｍｇ（毫克）╱ｋｇ；有７款檢出總砷。其中，千禾味業的千禾御藏本釀３８０天醬
油檢測出０﹒０１１０ｍｇ╱ｋｇ的鎘。
　
　　千禾御藏本釀３８０天醬油是千禾味業「千禾０」系列產品之一，該系列宣稱「０添加」。
網民認為，在零添加醬油中檢測出鎘是不應該的，並質疑「千禾０」產品的安全性。
　
＊公司強調生產過程禁用食品添加劑＊
　
　　２０日深夜，千禾味業發布情況說明稱，「千禾０」是公司的註冊商標，強調「千禾０」系
列產品是零添加產品，有嚴格生產要求，生產過程中嚴禁使用食品添加劑，又強調涉事產品配料
僅為水、非轉基因黃豆、小麥、食用鹽，而「鎘」存在於水、土壤、各類農產品中，醬油產品檢
出的微量鎘來源於原料，相關報道中檢出的鎘含量０﹒０１１０ｍｇ╱ｋｇ，遠低於相近類別食
品安全標準的要求。
　
　　該份情況說明又指，在檢測結果引起關注後，公司已快速啟動自查程序，證實「千禾０」系
列產品符合公司生產工藝要求，沒有違反零添加生產要求的情況。公司將常態化邀請更多消費者
走進生產工廠，監督生產過程。
　
　　根據香港食安中心網站介紹，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，不會在環境中分解，但
會轉化為不同形態混合於泥土或以不同程度溶於水中。農作物如生長在受鎘污染的土壤中、以受
鎘污染的水澆灌或施用了含鎘的肥料，其鎘含量可能較高。雖然從食物攝取鎘導致急性中毒的機
會微乎其微，但長期攝取鎘會損害腎功能。聯合國糧食及農業組織╱世界衞生組織聯合食物添加
劑專家委員會訂定鎘的暫定每周可容忍攝入量，按每公斤體重計算是７微克。（ｓｌ）

【你點睇？】長和日前宣布出售43個港口惹爭議，你是否認同是次長實的港口交易？你認為最終雙方能否完成交易？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

民企成創科主力，激發活力貢獻巨

21/03/2025 07:58

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處