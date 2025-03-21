《Ａ股焦點》千禾味業跌２％，零添加醬油被檢出重金屬「鎘」

《經濟通通訊社２１日專訊》內地調味料企業千禾味業（滬：６０３０２７）一款宣稱「零

添加」的醬油被驗出重金屬「鎘」，引發輿論關注。千禾味業股價昨日收跌近２％後今日繼續下

挫，一度跌逾５％，目前跌幅收窄至２﹒３％，報１１﹒５３元人民幣。



內地雜誌《消費者報道》近期向第三方權威檢測機構送檢了１３款宣稱零添加的醬油，測評

指標為總砷和鎘。檢測結果顯示，有１２款零添加醬油檢出鎘，含量介乎０﹒００５７２－

０﹒１１０ｍｇ（毫克）╱ｋｇ；有７款檢出總砷。其中，千禾味業的千禾御藏本釀３８０天醬

油檢測出０﹒０１１０ｍｇ╱ｋｇ的鎘。



千禾御藏本釀３８０天醬油是千禾味業「千禾０」系列產品之一，該系列宣稱「０添加」。

網民認為，在零添加醬油中檢測出鎘是不應該的，並質疑「千禾０」產品的安全性。



＊公司強調生產過程禁用食品添加劑＊



２０日深夜，千禾味業發布情況說明稱，「千禾０」是公司的註冊商標，強調「千禾０」系

列產品是零添加產品，有嚴格生產要求，生產過程中嚴禁使用食品添加劑，又強調涉事產品配料

僅為水、非轉基因黃豆、小麥、食用鹽，而「鎘」存在於水、土壤、各類農產品中，醬油產品檢

出的微量鎘來源於原料，相關報道中檢出的鎘含量０﹒０１１０ｍｇ╱ｋｇ，遠低於相近類別食

品安全標準的要求。



該份情況說明又指，在檢測結果引起關注後，公司已快速啟動自查程序，證實「千禾０」系

列產品符合公司生產工藝要求，沒有違反零添加生產要求的情況。公司將常態化邀請更多消費者

走進生產工廠，監督生產過程。



根據香港食安中心網站介紹，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，不會在環境中分解，但

會轉化為不同形態混合於泥土或以不同程度溶於水中。農作物如生長在受鎘污染的土壤中、以受

鎘污染的水澆灌或施用了含鎘的肥料，其鎘含量可能較高。雖然從食物攝取鎘導致急性中毒的機

會微乎其微，但長期攝取鎘會損害腎功能。聯合國糧食及農業組織╱世界衞生組織聯合食物添加

劑專家委員會訂定鎘的暫定每周可容忍攝入量，按每公斤體重計算是７微克。（ｓｌ）

