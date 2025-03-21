中國對長和港口交易不滿，分析指加劇ＴｉｋＴｏｋ出售案風險

《經濟通通訊社２１日專訊》長和（００００１）出售巴拿馬港口的交易引發軒然大波，《

路透》引述分析人士稱，中國官方對該交易的強烈批評，是加強對其他涉及美國買家的中國主要

企業出售資產進行政治審查的前兆，並認為事件將加大中國對科技巨頭字節跳動可能出售旗下短

視頻應用ＴｉｋＴｏｋ美國資產的審查。



報道認為，在中美關係日益緊張之際，長和港口交易和ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售被高度政

治化，勢必給涉及中美公司的併購交易蒙上陰影。



中美關係專家、布魯金斯學會（Ｂｒｏｏｋｉｎｇｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）研究員

Ｐａｔｒｉｃｉａ Ｍ﹒ Ｋｉｍ表示，北京正在平衡多個優先事項－－試圖對美國的壓力採取

強硬立場，確保自身不顯得軟弱，特別是在國內民眾眼中。Ｋｉｍ認為，對長和港口交易的審查

是北京方面對美國採取更強硬態度、更廣泛戰略的一部分；北京最終決定是否要使港口交易或

ＴｉｋＴｏｋ等交易複雜化，可能取決於其對與特朗普政府的貿易協議是否仍然可行的評估。



報道又引述知情人士稱，中國官員近幾個月來就剝離ＴｉｋＴｏｋ的情況向字節跳動高管暗

示，北京不希望該公司被迫將其應用程序的控制權出售給美國投資者。



報道提到，國新辦、字節跳動、ＴｉｋＴｏｋ暫未評論。



在貝萊德牽頭的財團收購長和巴拿馬港口的交易公布後，美國總統特朗普迅速表示歡迎，宣

稱「收回」巴拿馬運河。一周後，中國國務院港澳事務辦公室官方先後轉載了兩篇香港本地建制

派媒體《大公報》對這筆交易的批評：《莫天真勿糊塗》、《偉大的企業家都是錚錚愛國者》。

中國外交部隨後強調，一貫堅決反對「利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為」

。



＊監管機構已開始調查長和港口交易＊



《路透》引述知情人士指出，中國監管機構已根據中央領導層的指示開始調查長和港口交易

。這表明北京方面對於長和在美國壓力下出售巴拿馬港口業務的行為感到不滿。《路透》並指，

國務院新聞辦公室沒有立即回覆置評請求；長和也沒有回應。



分析人士並指出，中國官方對長和港口交易的批評已經表明，如果字節跳動在未經北京方面

同意的情況下接受對ＴｉｋＴｏｋ的任何強制剝離，不僅可能面臨監管挑戰，還可能面臨來自北

京的政治阻力。



此前《華爾街日報》引述知情人士稱，中國國家主席習近平對長和出售巴拿馬港口給貝萊德

牽頭財團感到不滿，部分原因是該公司事先沒有徵求北京方面的批准，而且中國領導層原本計劃

將巴拿馬港口問題作為與特朗普政府談判的籌碼。



＊若ＴｉｋＴｏｋ交易能改善中美關係或將獲批＊



自特朗普上任以來，中國一直試圖採取謹慎的立場，用克制的反制措施應對美國的關稅行動

，同時為達成緩解緊張局勢的更廣闊協議敞開大門。《路透》指，官員們私下表示，在北京的策

略中，如果ＴｉｋＴｏｋ交易是重啟兩國關係的更全面協議的一部分，中國可能會批准該交易。



報道還稱，儘管長和總部位於香港，中國對這宗交易的監管範圍有限，但一些法律專家表示

，中國政府仍可能審查這筆交易。與總部位於香港、在中國大陸資產有限的長和相比，字節跳動

嚴重依賴本土市場，業務涵蓋長短視頻、新聞資訊、電子商務和人工智能等。



在備受關注的ＴｉｋＴｏｋ出售案中，白宮扮演著前所未有的角色－－作為一家投資銀行，

由副總統萬斯負責拍賣。這標誌著政府對私營企業事務的干預顯著增加。



儘管ＴｉｋＴｏｋ在全球廣受歡迎，但它僅占字節跳動總收入和每日活躍用戶的一小部分。

ＴｉｋＴｏｋ在２０２２年給美國參議員的一封信中解釋說，中國政府通過「黃金股」持有字節

跳動主要子公司之一北京抖音信息服務有限公司１％的股份，這使事情進一步複雜化。



專門從事政治和企業風險諮詢的Ｓｔｅｖｅ Ｖｉｃｋｅｒｓ ａｎｄ

Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ首席執行官Ｓｔｅｖｅ Ｖｉｃｋｅｒｓ表示，「更現實的可能性是，字

節跳動事件最終將成為某種更廣泛和解的一部分」；無論大小公司，都應該注意，這宗巴拿馬出

售案具有嚴重的破壞性影響，這將轉化為大中華區、亞洲乃至全球的切實商業風險。（ｓｌ）

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