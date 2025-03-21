《Ａ股焦點》舍得酒業逆市升，成立文旅發展公司打造酒旅度假區

《經濟通通訊社２１日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，四川沱牌舍得文化旅遊發展有限公司近日

成立，法定代表人吳毅飛，註冊資本３億元（人民幣．下同），經營範圍包含：旅遊開發項目策

劃諮詢；遊覽景區管理；會議及展覽服務；園區管理服務等。企查查股權穿透顯示，該公司由舍

得酒業（滬：６００７０２）、四川沱牌舍得集團有限公司、射洪市通泉酒業投資開發有限公司

共同持股。



舍得酒業股價今日逆市升，升幅一度超過４％，收市收窄至０﹒３％，報５８﹒７１元人民

幣。



舍得酒業１５日公告稱，將與公司控股股東沱牌舍得集團及非關聯方射洪市通泉酒業投資開

發有限公司設立合資公司，建設捨得酒旅融合項目，項目投資總額１２億元，其中公司出資

５﹒８８億元，持有合資公司４９％股權。



擬成立的四川沱牌捨得文化旅遊發展有限公司負責建設實施的是中環－舍得文化度假區，主

要包含舍得Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ酒店、舍得文化街區及度假配套功能區。項目總體打造完成後，內

中外環由四川沱牌舍得文化旅遊發展有限公司統籌運營。



四川沱牌舍得文化旅遊發展有限公司已於昨日在四川射洪舉行的舍得酒業第四屆老酒節上正

式揭牌。（ｓｌ）

