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AH股新聞

21/03/2025 15:44

《中國要聞》金監總局李雲澤赴重慶四川調研，訪賽力斯汽車工廠等

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金融監督管理總局網站發文稱，金監總局黨委書記、局長李雲
澤３月１８－２０日赴重慶、四川調研，圍繞金融支持新質生產力、強化央地監管協同、防範化
解金融風險，與地方黨委政府座談，實地了解企業情況，並看望慰問基層幹部職工。
　
＊推動更多金融資源向新質生產力聚集＊
　
　　在重慶，李雲澤實地走訪賽力斯汽車工廠，了解企業經營、科技創新和金融服務情況。李雲
澤強調，銀行保險機構要推動更多金融資源向新質生產力聚集，為塑造高質量發展新動能提供支
撐。李雲澤並參觀了重慶市數字化城市運行和治理中心、「紅金渝」星瀾社區金融網格驛站，看
望南川區小微企業融資協調工作機制專班，期間強調銀行保險機構要強化數字賦能，拓展金融服
務覆蓋面和便利度，推動小微企業融資協調工作機制發揮更大作用，為重慶經濟社會發展提供高
質量金融服務。
　
＊要統籌推進中小銀行改革化險＊
　
　　在四川，李雲澤召開巡視整改座談會，強調系統各級黨組織要堅決扛起中央巡視整改政治責
任，堅決把問題改到位、改徹底。李雲澤並實地走訪四川農商聯合銀行，查看眉山市東坡區太和
鎮永豐村高標準農田，強調要統籌推進中小銀行改革化險，因地制宜優化機構布局，完善公司治
理，強化科技賦能，提高可持續發展能力。要持續完善「三農」金融服務體系，加大金融資源投
入，大力支持地方優質特色產業發展，更好服務鄉村振興戰略。（ｓｌ）

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