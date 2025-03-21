《中國房產》上海首２月一二手房成交量同比分別增三成、五成

《經濟通通訊社２１日專訊》來自上海市房地產交易中心的數據顯示，今年１－２月，上海

商品住房市場一、二手房累計成交量分別同比增加２８％、５１％。



價格方面，今年以來，一手住房價格指數環比延續上漲態勢，１－２月分別上漲０﹒６％、

０﹒２％，去年四季度以來累計上漲２﹒２％；二手住房價格指數四季度以來環比累計上漲

１﹒５％，預計３月價格環比將小幅上漲。



據上海市房地產交易中心副主任阮駿麒介紹，今年以來，本市一手住房市場保持回穩向好態

勢。數據顯示，今年１－２月，一手住房累計成交７８萬平方米，同比增加２８％；３月新開盤

項目保持較高熱度。



同時，二手住房交易活躍。今年１－２月，二手住房累計成交２６７萬平方米（３﹒１２萬

套），同比增加５１％，為２０１７年以來同期第二高（２０２１年同期市場趨熱，成交量較高

）。其中，春節假期後三周，成交量逐周增加，比去年節後同期增加３７％。



數據還顯示，３月１日－２０日，上海市二手住房共成交１４０﹒５萬平方米（１﹒６８萬

套），比去年同期增加５７％。日均成交８３８套，比去年３月日均增加４４％。阮駿麒表示，

預計全月成交超２﹒５萬套，同比增加４０％左右，比近５年同期月均成交水平高出１４％。

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