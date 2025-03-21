《中國要聞》人臉識別新規限人臉信息存專用設備，禁經網絡外傳

《經濟通通訊社２１日專訊》國家互聯網信息辦公室、公安部聯合公布《人臉識別技術應用

安全管理辦法》，自２０２５年６月１日起施行。《辦法》明確了應用人臉識別技術處理人臉信

息的處理規則。



一是應當具有特定的目的和充分的必要性，採取對個人權益影響最小的方式，並實施嚴格保

護措施。二是應當履行告知義務。三是基於個人同意處理人臉信息的，應當取得個人在充分知情

的前提下自願、明確作出的單獨同意。基於個人同意處理不滿十四周歲未成年人人臉信息的，應

當取得未成年人的父母或者其他監護人的同意。



四是除法律、行政法規另有規定或者取得個人單獨同意外，人臉信息應當存儲於人臉識別設

備內，不得通過互聯網對外傳輸。除法律、行政法規另有規定外，人臉信息的保存期限不得超過

實現處理目的所必需的最短時間。五是應當事前進行個人信息保護影響評估，並對處理情況進行

記錄。



＊不得將將人臉識別技術作為唯一驗證方式＊



國家互聯網信息辦公室有關負責人解讀《辦法》指出，《辦法》對人臉識別技術應用規定了

多項安全規範，包括：在能以其他非人臉識別技術方式實現相同目的或者達到同等業務要求的情

況下，不得將人臉識別技術作為唯一驗證方式；任何組織和個人不得以辦理業務、提升服務質量

等為由，誤導、欺詐、脅迫個人接受人臉識別技術驗證個人身份；在公共場所安裝人臉識別設備

，應當設置顯著提示標識；任何組織和個人不得在賓館客房、公共浴室、公共更衣室、公共衛生

間等公共場所中的私密空間內部安裝人臉識別設備；人臉識別技術應用系統應當採取數據加密、

安全審計、訪問控制、授權管理、入侵檢測和防御等措施保護人臉信息安全。（ｊｑ、ｓｌ）

