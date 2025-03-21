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AH股新聞

21/03/2025 17:56

《中國房產》廈門涉宅用地今年首拍，５宗地塊成交額７４﹒７億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》福建省廈門市今日舉行２０２５年度首場商住用地拍賣活動，
５宗涉宅用地全部成交，成交總價７４﹒７億元（人民幣．下同），成交土地總面積１５﹒２３
萬平方米，總計價建築面積３３﹒５７萬平方米。
　
　　值得注意的是，此次供應的地塊區位都較為優越，分布於思明開元片區、湖里後埔片區、海
滄新陽片區、同安西柯片區和祥和片區。
　
　　本次成交地塊的競得人除了廈門本地國企，還包括綠城管理控股（０９９７９）和中國海外
發展（００６８８）兩家非本地企業。
　
＊一地溢價逾９％成交，其餘底價成交＊
　
　　本次出讓地塊中，唯一溢價成交的是編號為２０２５Ｐ０４的思明區０３－０５開元片區廈
禾路與將軍祠路交叉口西南側（２－２地塊），該地塊由廈門貿禧房地產開發有限公司以
３２﹒５５億元的總價競得，溢價率９﹒２３％，成交樓板價為５２５４２元╱平方米（住宅）

　
　　其餘地塊均為底價成交。其中，同安祥和片區的地塊由廈門同安置業建設開發有限公司、廈
門市特房海灣投資有限公司、綠城管理控股旗下的綠城樂居建設管理集團有限公司組成的聯合體
競得，成交價格為１３﹒７６億元，成交樓面價１００６８元╱平方米（住宅）。
　
　　中國海外發展旗下的廈門中海嘉業地產有限公司以３﹒４９億元的底價競得同安西柯片區的
地塊，成交樓面價１００００元╱平方米（住宅）。（ｊｑ）

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