【ＦＯＣＵＳ】美國挾迫港資，亡羊補牢未遲

【ＦＯＣＵＳ】在中美大國博弈的風高浪急下，長和向美國財團貝萊德出售全球港口，已經

成為港資應如何在企業、社會和國家利益之間求取最大公約數的「教科書個案」。當務之急更是

要亡羊補牢，採取補救行動減少初步交易造成的負面影響。



此次事件之所以是「教科書個案」，是因為它促使本港政、商、學術，及社會各界，在當前

美國發動貿易戰波及全球政治、經濟穩定的大氣候下共謀一種認知，就是香港作為中國一個高度

自治的特別行政區，是不是就可以無視國家和本港整體利益，而純粹的「在商言商」？



＊美方收購存政治動機＊



如果我們參照美方在此次收購行為中的來龍去脈，答案就顯然是否定的－美資收購長和港口

從來不是「在商言商」，而是特朗普政府鋪排對華鷹派戰略的一部分，從收購的一開始就有打壓

中國，脅迫港資的成分。



最為顯著的事例是，特朗普在１月２０日就任總統後，多次公開指控中國控制巴拿馬運河，

聲言不惜出兵奪回控制權。特朗普甚至為此下令五角大樓，制定出兵巴拿馬的軍事選項。可見，

美資收購長和港口的行動，背後有美國政府的影子，



在此情況下，如果港資僅僅是以「在商言商」的理由與之交易，顯然就會觸及中央和特區之

間的憲制和司法管轄問題。因為根據《基本法》所規定的中央與特區關係，香港的外交事務是由

中央負責。而在涉及巴拿馬運河的交易過程中，有「反華急先鋒」之稱的美國國務卿魯比奧親自

訪問了巴拿馬，向當地政府施壓，並公開宣稱「港資就是中資」。



＊貝萊德與白宮緊密聯繫＊



不僅如此，貝萊德集團在此次收購過程中，亦與白宮保持了緊密的聯繫。換言之，在有關交

易中，美方有總統和國務卿的親自指導和壓陣，涉及美國對華，及對拉丁美洲的外交脅迫。如果

港資僅以「在商言商」的理由來答應美方要求，就會在一場涉及對外交涉的事件中，出現兩個憲

制漏洞：



一是美國白宮和國務院參與其事，而北京卻缺席，造成了決策過程的不對等安排；二是港資

，甚至是特區政府，都無權為港口交易所引伸的中美外交領域互動做決策。這兩個憲制漏洞也就

把此次「教科書個案」，引向了更具指引性，或者說更為有法可依的領域。



＊守護自由港是香港天命＊



香港作為中國一個高度自治的特區，維持自由港地位是其天命，一方面是重在有法可依。除

了上述《基本法》規定的中央與地方外交權力的法理依據，還包括企業交易中所涉及的國安、反

壟斷等各種法規，都應借此次案例得到明確的闡釋。特首李家超在回應事件時也表明，有關交易

必須符合法律和規則的要求，特區政府會依法依規處理。



但另一方面，要維持香港的自由港地位，除了有法可依，也要敢於抵制美方帶有政治動機的

脅迫，以確保本港的商業活動可以真正的「在商言商」。一個簡單的事實是，沒有特朗普政府的

脅迫，長和恐怕仍舊在繼續經營其全球港口業務，怎會有出售之舉？



政治干預市場，責在美方，而長和擬出售的港口，從巴拿馬航線兩端擴展至２３個國家的

４３個港口，將迫使其全球性港運業務，收縮至中國沿海地區。由於有關交易仍未完成，中央、

特區及長和（００００１）各方亡羊補牢未遲，否則代價將是巨大的。（經濟通通訊社 范強）

