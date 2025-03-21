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21/03/2025 18:03

《中國要聞》趙兌烈見王毅：冀習近平１１月訪韓出席ＡＰＥＣ峰會

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據韓聯社報道，韓國外交部長趙兌烈今日在日本東京與中國外
長王毅會晤時表示，希望中國國家主席習近平能在１１月訪問韓國，並出席亞太經合組織
（ＡＰＥＣ）峰會。（ｓｌ）

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