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AH股新聞

21/03/2025 09:32

《港股評論》用ＥＴＦ捕捉慢牛行情下的Ａ股機遇

　　《港股評論》自今年年初起，Ａ股市場逐步進入「慢牛」行情。去年９月底中央推出一系列
政策後，市場氣氛顯著改善，隨後ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念及「中特估」熱潮持續發酵，推動更多
股份重估，滿足海外投資者的配置需求，同時經濟復甦帶動企業盈利改善，全球資金流入內地資
產的趨勢愈見明顯，中線持續看好Ａ股走高。
　
　　至於剛完結的兩會，國務院總理李強的《政府工作報告》進一步為市場注入信心，提出實施
適度寬鬆的貨幣政策，包括適時降準降息、保持流動性充裕，並計劃通過更大規模的政府債券支
持穩增長。此類措施有利於暢通經濟循環，為企業盈利增長提供助力。
　
　　值得注意的是，報告中強調的高質量發展目標，不僅聚焦傳統經濟領域，還加大對科技創新
的支持力度，這與當前內地ＡＩ產業的快速崛起相呼應。寬鬆貨幣政策搭配結構性支持，有望進
一步釋放市場活力，尤其是對於估值仍處低位的成長型企業而言，將迎來更多資金關注。
　
　　另方面，ＤｅｅｐＳｅｅｋ展現了內地科技企業在ＡＩ模型開發上的低成本、高性能優勢，
應用範圍涵蓋科技、汽車、醫療及電信等多個領域，相關股份的重估潛力不容小覷。
　
　　整體而言，內地ＡＩ發展及政策支持為Ａ股市場注入強勁動力，加上政策支持與經濟復甦的
雙重推動下，具備中長期配置價值。惟市場存在不確定性，投資者應密切關注中美關係及美國關
稅動向，另外，近期傳出國家主席習近平與美國總統特朗普可能在近段時間會面。
　
　　在此情況下，投資者不妨採取靈活投資策略，在「慢牛」行情中，選擇合適的ＥＴＦ產品進
行布局，當中可以留意追蹤富時中國Ａ５０指數的南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ（０２８２２）
。該ＥＴＦ涵蓋Ａ股市場金融及消費為主的５０家大市值、高流動性上市公司，包括貴州茅台
（滬：６００５１９）、寧德時代（深：３００７５０）、招商銀行（滬：６０００３６）、長
江電力（滬：６００９００）及比亞迪股份（深：００２５９４），由於成分股主要為行業龍頭
，因此具備較強抗風險能力。
　
　　此外，亦可以關注華夏滬深３００指數ＥＴＦ（０３１８８）。該ＥＴＦ直接追蹤滬深
３００指數，即上海及深圳上市的大市值及流通性高的３００隻大盤白馬股，行業分布亦包括金
融、消費、科技及工業等，首五大成分股分別為貴州茅台、寧德時代、中國平安
（滬：６０１３１８）、招商銀行及美的集團（深：６００３３３），適合希望長線捕捉內地經
濟增長的投資者。《光大證券國際產品開發及零售研究部》
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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