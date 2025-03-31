《國企紅籌》中船防務（００３１７）全年純利升７倍，息７分

《經濟通通訊社３１日專訊》中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利３﹒７７億元（人民幣．下同），按年升６﹒８５倍；每股盈利

２６﹒６９分，派發末期股息每股７分。



該集團指，營業總收入１９４﹒０２億元，升２０﹒２％；期內扣除非經常性損益的淨利潤

３﹒３６億元；加權平均淨資產收益率２﹒２％，升１﹒９個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

