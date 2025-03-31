《神州民企》龍蟠科技（２４６５）全年虧損降至６億人幣，不派息

《經濟通通訊社３１日專訊》龍蟠科技（０２４６５）（滬：６０３９０６）公布，截至去
年１２月３１日止年度虧損６﹒３３億元（人民幣．下同），比２０２３年同期虧損１２﹒３３
億元有所收窄；每股虧損１﹒０９元，不派末期息。
期內收入７６﹒７３億元，跌１２﹒１％；毛利６﹒７１億元，而２０２３年同期毛損
５７４８﹒１萬元；稅前虧損收窄至７﹒９６億元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/03/2025 08:49
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年１２月３１日止年度虧損６﹒３３億元（人民幣．下同），比２０２３年同期虧損１２﹒３３
億元有所收窄；每股虧損１﹒０９元，不派末期息。
期內收入７６﹒７３億元，跌１２﹒１％；毛利６﹒７１億元，而２０２３年同期毛損
５７４８﹒１萬元；稅前虧損收窄至７﹒９６億元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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