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AH股新聞

24/03/2025 09:22

【發展論壇】何立峰分別會見美參議員戴安斯、新加坡淡馬錫林文興

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院副總理何立峰２２日在京分別會見
美國聯邦參議員戴安斯、新加坡淡馬錫董事長林文興一行。２３日傍晚會見蘋果、輝瑞、博楓、
美敦力、萬事達卡、禮來制藥、嘉吉、康寧等知名跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、中
美經貿合作、擴大對華投資等交換意見。
　
　　何立峰表示，中國堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，歡
迎跨國公司擴大在華投資，共享發展機遇。跨國公司負責人表示重視中國市場，看好中國經濟前
景，願致力於對華長期合作。
　
＊戴安斯稱曾在廣州居住超過３０年＊
　
　　何立峰在會見戴安斯時表示，中方堅決反對將經貿問題政治化、武器化、工具化，願同美方
在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話。戴安斯表示，美中關係非常重要，雙方應加強對話
，他願在這方面多做些實事。戴安斯又指，自己任職寶潔公司時，曾在廣州居住超過３０年，在
中國有很多朋友，中國已成為寶潔公司的第二大業務來源地。
　
＊歡迎淡馬錫和其他國際投資者在華投資展業＊
　
　　何立峰在會見林文興一行時表示，今年以來中國經濟保持回升向好勢頭。中國對外開放的大
門會越開越大，營商環境也會越來越好，中新深化合作空間廣闊，歡迎淡馬錫和其他國際投資者
在華投資展業，分享巨大市場和發展機遇。林文興表示，淡馬錫一如既往看好中國發展前景，將
繼續深耕中國市場。

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