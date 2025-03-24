【發展論壇】李強發展高層論壇致辭：三視角看中國經濟和世界形勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》一年一度的中國發展高層論壇２３－２４

日在北京舉行，與往年相比，這個中國高層領導人出席、跨國公司ＣＥＯ雲集的高規格大會，將

首次設立「中外企業家閉門會」環節。參加本次論壇的外資代表包括蘋果公司、寶馬、阿斯利康

、高通、雀巢、麥肯錫等公司的董事長或ＣＥＯ。中方企業家代表包括京東ＣＥＯ許冉、小紅書

創始人瞿芳、杭州宇樹科技有限公司創始人王興興、小鵬汽車董事長何小鵬、螞蟻集團董事長井

賢棟等。



國務院總理李強在２３日開幕式中發表主旨演講。他表示，大家都非常關心中國經濟發展情

況，也很關心全球發展走向。一段時間以來，對中國經濟和世界形勢，基於不同層面、不同視角

的觀察和分析可謂林林總總，其中不乏真知灼見。「這裏我也想從三個視角，跟大家分享一些觀

察和思考。」



＊綠色家電、新能源產業等綠色經濟展現巨大空間＊



第一個視角：從「春節經濟」來看中國的發展活力。今年春節前後，中國經濟湧現出一批現

象級的亮點。電影、冰雪、文旅等消費市場熱點紛呈，展現了國內經濟循環的巨大潛力。以「杭

州六小龍」等初創企業為代表的科技突破不斷湧現，展現了創新創造的巨大能量。綠色家電、新

能源產業等綠色經濟蔚然成風，展現了轉型發展的巨大空間。不同領域的新動能不斷積蓄壯大，

必將為中國經濟帶來持久旺盛的發展動力。



＊加大逆周期調節力度，必要時推出新增量政策＊



第二個視角：從全國兩會來讀中國的經濟政策。今年中國將經濟增長目標設定為５％左右，

既是源於對中國經濟基礎條件的深刻把握，也源於對自身治理能力和未來發展潛力的堅定信心。

中國將注重加大政策力度與激發市場力量相結合，努力實現這一預期目標。一方面實施更加積極

有為的宏觀政策，進一步加大逆周期調節力度，必要時推出新的增量政策，為經濟持續向好、平

穩運行提供有力支撐。另一方面深化經濟體制改革，不斷推進全國統一大市場建設，著力打通經

濟循環的堵點卡點，為各類經營主體進一步營造良好發展環境，強化對企業創新創造的政策支持

，增強發展內在驅動力。



＊幫助外資企業深度融入中國市場＊



第三個視角：從國際變局來思考世界發展進步的人間正道。當今世界經濟碎片化加劇、不穩

定不確定性上升，更需要國家開放市場、企業共享資源，攜手抵御風險挑戰、實現共同繁榮。中

國始終把自身發展同全球發展緊密結合在一起，將堅持經濟全球化正確方向，踐行真正的多邊主

義，努力做全球和平發展事業的穩定性、確定性力量。將堅定不移推進開放合作，倡導國際通行

規則下的公平競爭，維護自由貿易和全球產業鏈供應鏈暢通穩定，繼續敞開懷抱歡迎各國企業，

進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，幫助外資企業深度融入中國市場。希望企業家們做全

球化的堅定維護者、推動者，齊心協力、精誠合作，抵制單邊主義和保護主義，在互利互惠中實

現更大發展。

