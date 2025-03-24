【發展論壇】李強晤美參議員戴安斯一行，強調打貿易戰沒有贏家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》與美國總統特朗普關係密切的美國共和黨

參議員戴安斯抵京訪問並現身中國發展高層論壇。國務院總理李強２３日下午在北京人民大會堂

會見戴安斯及部分美國企業界人士。



李強表示，當前，中美關係發展來到一個新的重要節點。今年１月，習近平主席同特朗普

總統通電話時強調，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互

成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。歷史昭示我們，中美雙方應該選擇對話而不是對抗，選

擇合作共贏而不是零和博弈。希望美方同中方更多相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共

贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，深化兩國務實合作，攜手努力推動中美關係穩定、健康、可持續

發展。



＊李強：沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的＊



李強指出，經貿合作是中美關係的重要基礎。越是中美關係面臨困難，越要把中美經貿合作

的大盤子守護好、發展好，持續不斷為兩國關係注入穩定性。打貿易戰沒有贏家。沒有哪個國家

的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，只能靠開放、靠合作。我們應當通過做大合作蛋糕，用更多利

益增量去解決貿易不平衡等問題。中國始終歡迎包括美國在內的各國企業來華分享發展機遇，將

積極推動解決企業合理訴求，對內外資企業一視同仁，持續打造良好營商環境。



美方人士表示，中國近幾十年來發生很大變化。美國企業積極參與和支持中國發展，願繼續

投資中國，加強對話合作，實現互利共贏，努力推動兩國關係持續發展。

