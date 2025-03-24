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24/03/2025 09:41

【國務會議】健全涉企收費目錄清單，推進婚姻登記「全國通辦」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院總理李強２１日主持召開國務院常
務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關舉措。會議指出，要健全涉企收費目錄清單制
度，將所有收費項目均納入清單並對社會公開，明確服務內容、服務標準、收費額度，清單之外
一律不得收費，依法依規對存量涉企收費政策進行清理。
　
　　會議指出，加強涉企收費監管是降低企業經營成本、優化營商環境的重要舉措。要堅持問題
導向、防治並舉、標本兼治，聚焦政府部門及下屬單位、行政審批中介服務機構、行業協會商會
、經營自然壟斷環節業務企業等涉企收費主體，強化全過程監管，著力構建協同高效的長效監管
機制。
　
＊加大違規收費治理力度＊
　
　　要加大違規收費治理力度，對沒有法律法規和政策依據、越權設立的涉企收費項目，一律予
以取消；對擅自提高徵收標準、擴大徵收範圍的行為，堅決予以糾正；對確有必要新出台的涉企
收費政策，要加強合法性、公平性以及社會預期影響等方面的審核。要健全涉企收費監測評估制
度，優化問題線索收集和處理機制，營造全社會共同參與、協同治理的良好氛圍，進一步穩定各
類經營主體預期、提升發展信心。
　
＊加快推進實現婚姻登記「全國通辦」＊
　
　　會議審議通過《婚姻登記條例（修訂草案）》。會議指出，本次修訂落實民法典規定，積極
回應群眾關切，將近年來婚姻登記「跨省通辦」等改革試點成果上升為法律制度，為進一步規範
婚姻登記工作、優化婚姻登記服務提供了法治保障。要按照「高效辦成一件事」要求，持續完善
全國婚姻基礎信息庫，加強信息共享，加快推進實現婚姻登記「全國通辦」，不斷提高婚姻登記
服務標準化、規範化、便利化水平。要加強綜合性婚姻家庭服務指導工作和婚姻家庭輔導服務體
系建設，倡導文明婚俗，促進家庭和諧，構建積極向上的新型婚育文化。

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