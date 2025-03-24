《打擊貪腐》中證監：堅決擁護黨中央對王會民進行紀律審查決定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中紀委國家監委日前通報，中紀委國家監

委駐中證監紀檢監察組原組長王會民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



３月２１日晚，中證監主席吳清主持召開黨委會議，傳達中央紀委國家監委對王會民涉嫌嚴

重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定，中證監黨委委員出席。中證監黨委堅決擁護黨中央

決定，堅決貫徹落實黨中央全面從嚴治黨的決策部署，堅定不移把中證監系統黨風廉政建設和反

腐敗鬥爭向縱深推進。



＊發力鏟除腐敗滋生的土壤和條件＊



會議要求，中證監各級黨委要深刻汲取王會民案件教訓，引以為戒，舉一反三，警鐘長鳴。

要以更大決心和力度懲治腐敗，保持高壓態勢，持續發力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。會議強調

，中證監系統全體幹部員工要時刻繃緊紀律之弦，牢固樹立正確權力觀、政績觀、事業觀，把擔

當和自律、乾淨和幹事統一起來，在維護市場平穩運行、全面深化資本市場改革、加強資本市場

監管等方面展現更大擔當作為，更好促進資本市場高質量發展。



＊王會民父子同被查，或涉新疆企業上市＊



據《財新》報道，王會民之子王邦重也一同被帶走調查。現年６６歲的王會民，曾長期在新

疆工作，２０１４年１月進入中證監會，任紀委書記達五年。２０１９年４月王會民被免，盡管

當時外界有觀點認為這應屬於正常的６０歲到齡退休，但市場一直有關於王會民之子王邦重參與

某些公司ＩＰＯ及Ａ股借殼交易等傳言。



王會民２０１４年調入中證監後不久，新疆麥蓋提縣希依提墩鄉希依提墩村就成了中證監的

定點扶貧對象。王會民之子王邦重，當時正是希依提墩村的副村長。２０１６年８月２日，德展

金投旗下的嘉林藥業借殼新疆上市公司天山紡織的交易，順利通過中證監併購重組委員會的審核

。２０１６年１０月１４日，天山紡織更名為德展健康（深：０００８１３），該交易的保薦機

構為申萬宏源。在這一借殼交易前，王會民之子王邦重，空降嘉林藥業的關聯公司並任董事長，

借殼完成後迅速去職。王邦重長期活躍於資本市場，有投行人士指，某些新疆企業上市時，王邦

重的「引薦」幾乎是必經環節。



另據官宣信息，２０１８年，恒大集團無償為麥蓋提縣捐款５億元人民幣。王會民與恒大之

間的隱秘關係，或也成為他落馬的導火索。（ｅｗ）

